El nuevo Camp Nou abrió sus puertas para un entrenamiento abierto al público, marcando el regreso al estadio después de dos años y medio. Visiblemente emocionado, el presidente de Barcelona, Joan Laporta, dejó abierta la puerta a un homenaje a Lionel Messi cuando el nuevo Camp Nou esté completamente terminado, algo previsto para 2026.
San Juan 8 > Ovación > Lionel Messi
¿Messi vuelve al Camp Nou? Laporta propone un homenaje a estadio lleno
“Sería una forma hermosa de inaugurar el estadio, con un homenaje a Leo Messi y el estadio lleno”, afirmó el dirigente.