"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Lionel Messi

¿Messi vuelve al Camp Nou? Laporta propone un homenaje a estadio lleno

“Sería una forma hermosa de inaugurar el estadio, con un homenaje a Leo Messi y el estadio lleno”, afirmó el dirigente.

El nuevo Camp Nou abrió sus puertas para un entrenamiento abierto al público, marcando el regreso al estadio después de dos años y medio. Visiblemente emocionado, el presidente de Barcelona, Joan Laporta, dejó abierta la puerta a un homenaje a Lionel Messi cuando el nuevo Camp Nou esté completamente terminado, algo previsto para 2026.

"Dependerá de que Messi quiera"

Laporta, que no terminó en los mejores términos con Leo tras su salida del club en 2021, reconoció que el homenaje dependerá exclusivamente de la voluntad del propio Messi.

“Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, añadió Laporta, que sueña con ver los 105.000 asientos del renovado coloso blaugrana repletos para rendir tributo al mejor jugador de la historia del club.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar