¿Messi vuelve al Camp Nou? Laporta propone un homenaje a estadio lleno

"Dependerá de que Messi quiera"

Laporta, que no terminó en los mejores términos con Leo tras su salida del club en 2021, reconoció que el homenaje dependerá exclusivamente de la voluntad del propio Messi.

“Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, añadió Laporta, que sueña con ver los 105.000 asientos del renovado coloso blaugrana repletos para rendir tributo al mejor jugador de la historia del club.