Se vienen las Rondas de Negocios e Inversiones del FNS Forum 2025

Empresarios locales y extranjeros se reunirán el 20 de noviembre para impulsar el comercio exterior y las inversiones en sectores estratégicos de la provincia.

En la antesala de la Fiesta Nacional del Sol 2025, San Juan será sede de una nueva edición de las Rondas de Negocios e Inversiones, un encuentro clave para el desarrollo productivo y la expansión internacional de los sectores locales.

Organizado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, la Dirección de Comercio Exterior y la Agencia San Juan Inversiones, el evento se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre, de 9 a 17 horas, en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, ubicado en San Luis y Las Heras (Capital).

En esta segunda edición del FNS Forum, las rondas reunirán a empresarios e importadores de Alemania, Brasil y Chile, con el objetivo de potenciar inversiones y fortalecer el comercio exterior de productos y servicios sanjuaninos.

La oferta exportable abarca sectores como el olivícola, vitivinícola, agroindustrial y frutihortícola, mientras que las propuestas de inversión estarán orientadas a la minería, el turismo, la economía del conocimiento, la energía y la infraestructura.

El formato del encuentro es ágil y orientado a resultados, permitiendo a los participantes presentar proyectos, establecer contactos estratégicos y generar oportunidades concretas de negocio. La apertura contará con un panel de representantes internacionales.

Durante la jornada también se desarrollarán dos Roundtables: una sobre exploración minera junto a la Bolsa de Toronto, con la participación de Dean Mc Pearson, Head of Global Mining, y Guillaume Legaré, Head LATAM de Toronto Stock Exchange; y otra sobre Economía del Conocimiento, centrada en innovación y desarrollo tecnológico.

Desde la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones, se confirmó la presencia de la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana, representada por autoridades y empresas como Siemens, MERCK, BALLUF, Prominent SA, Germany Trade & Invest y la Fundación Friederich Naumann. También asistirán delegaciones del Gobierno Regional de Coquimbo (Chile) y del Cluster de Berazategui.

En materia comercial, la Dirección de Comercio Exterior recibirá a importadoras de Brasil y Chile vinculadas a alimentos y bebidas, entre ellas Opção Distribuidora, Vila Porto International Business, Keyfoods, Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui y Sertrading, que buscan ampliar su red de proveedores con productos sanjuaninos como vino, aceite de oliva, aceitunas, pasas y frutos secos.

Con una agenda cargada de oportunidades, el FNS Forum se consolida como un espacio estratégico para vincular a San Juan con el mundo, promoviendo nuevas alianzas y la expansión de los sectores productivos provinciales.

