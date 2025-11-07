Lowrdez Fernández habló de la situación con su expareja

Y entre las varias cuestiones a las que se refirió, dejó en claro que su amistad con Lissa, quien también denunció a García Gómez, está intacta. "No sé quién está pensando que soy desagradecida con Lissa porque la invité para el Gran Rex, pero se sentía mal. Está todo bien entre nosotras, por suerte", aseguró tratando de llevar tranquilidad.

Al tiempo que confió sincera: "Con mi mamá, mi familia también, recomponiendo", y sobre si habló con su mamá después de lo que pasó, la cantante fue clara: " Por supuesto, siempre ella acompañando, igual que mi papá, la mujer de mi papá y su familia. Somos una familia muy grande, por suerte muy contenida".

A esa altura de la nota fue que, viendo que la charla iba por el lado de los recientes episodios de público conocimiento, Lowrdez advirtió: "Yo no estoy lista para hablar realmente de algo que es muy doloroso para mí", mientras reveló que estaba comenzando una nueva terapia.

Así, entonces el cronista fue directo y, tras confirmación de la prisión preventiva para García Gómez, le preguntó si efectivamente será querellante en la causa por la que fue detenido cuando la encontraron a ella en su departamento, presumiblemente sin su consentimiento.

"No, yo no soy nada porque yo no hice la denuncia. Nosotros habíamos no retomado el vínculo, pero sí habíamos hablado como personas normales, que se quisieron mucho en un momento. Y esto me detona, porque fue mi última...", alcanzó a expresar con la voz quebrada y rompiendo en un desconsolado llanto.

Tras ello, la integrante de Bandana se excusó explicando que a pesar de que la vean con una sonrisa sobre los escenarios se debe a que es su trabajo, pero confesó que le "pasan muchas cosas por dentro", Por último, agradeció el apoyo de la gente mientras advirtió que "hay mucha gente que está pasando por cosas muy feas. Por favor presten atención la familia, los amigos y todo como hicieron conmigo".