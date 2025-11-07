El Ministerio de Gobierno informó que la Fiesta Nacional del Sol 2025 contará con boleto gratuito para trasladarse en las unidades destinadas de la RedTulum. En esta oportunidad, se contará con 23 puntos de partida estratégicamente distribuidos en los distintos departamentos de San Juan, con el objetivo de facilitar el traslado de los asistentes y promover una participación masiva y segura.
Habrá colectivos gratuitos para asistir a la Fiesta Nacional del Sol
Habrá 10 puntos para abordar las unidades distribuidos en diferentes departamentos. El servicio funcionará desde las 18 y hasta que terminen los recitales.