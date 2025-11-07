"
Emprendedoras del Sol: capacitación intensiva para potenciar los proyectos

Las 19 candidatas finalistas del certamen junto a las emprendedoras que salieron en segundo lugar participan de dos días de formación, coaching y mentoría destinados a fortalecer sus modelos de negocio, su propósito y su impacto en la comunidad.

En un clima de entusiasmo, energía y compañerismo, comenzó la capacitación intensiva de Emprendedora del Sol 2025, una iniciativa conjunta del Gobierno de San Juan y Veladero que reúne a mujeres de todos los departamentos de la provincia, seleccionadas por su trabajo y compromiso emprendedor.

Durante dos jornadas completas, las participantes transitan un proceso de formación y acompañamiento diseñado para fortalecer sus proyectos hasta el modelo de negocio y el pitch final, con una mirada consciente y de triple impacto: económico, social y ambiental.

Este año la capacitación se desarrolla en los siguientes ejes: Sentido y Sostenibilidad Personal, Organización, Oportunidades y Comunidad, y Logro, Liderazgo y Economía Consciente— que integran herramientas de planificación, marketing, innovación y gestión estratégica.

“El entusiasmo y la energía que traen estas mujeres es inspirador. Cada una llega con una historia y un sueño, y durante estos dos días trabajan intensamente para transformar sus ideas en proyectos sostenibles y con propósito”, destacó Rocio Cárdenas desde la coordinación del programa en representación del Gobierno de San Juan.

Las capacitaciones incluyen talleres sobre propuesta de valor, modelo Canvas, comunicación efectiva, y preparación de pitch, además de espacios de reflexión personal, liderazgo y trabajo en red.

“Para Veladero es una gran satisfacción, por segundo año consecutivo, acompañar a estas mujeres que son ejemplo en sus comunidades con un programa que las invita a buscar el propósito de su emprendimiento y fortalecer conceptos de economía circular y triple impacto que compartimos con la minería”, dijo Analía García, gerente de Relaciones Gubernamentales y Desarrollo sustentable de la empresa.

El objetivo es que cada emprendedora fortalezca su propuesta y consolide un negocio coherente con su identidad, su comunidad y el desarrollo local de San Juan.

La iniciativa es parte de las acciones propuestas para reconocer a las emprendedoras que compiten por ser la Emprendedora del Sol 2025 en la fiesta máxima de San Juan.

