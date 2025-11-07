Boca tiene equipo definido para recibir a River el domingo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1986562471184711763&partner=&hide_thread=false Se lleva en la sangre y en el corazón pic.twitter.com/DrBgXt4H59 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 6, 2025

No obstante, tras la práctica del jueves, el volante trasandino le habría ganado el duelo al europeo y completaría la línea de cuatro futbolistas en la mitad de la cancha, que tendrá como agregado el retorno de Leandro Paredes a la alineación luego de cumplir la suspensión en la victoria de Boca frente a Estudiantes de La Plata por 2-1.

Además, el buen presente de Exequiel Zeballos sería la clave de Úbeda para imponerse desde el juego en aquel sector del campo, con el campeón del mundo y Milton Delado como los ejes principales.

En la ofensiva, no solo Edinson Cavani no llegaría en las mejores condiciones desde lo físico ya que arrastró una molestia en el psoas de la pierna derecha y se entrenó diferenciado, sino que también la dupla Miguel Merentiel y Milton Giménez pisa cada vez más fuerte.

Por última, la línea defensiva contará con Juan Barinaga por derecha, mientras que Lautaro Blanco hará lo propio por izquierda con la zaga central integrada por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa. En tanto, el arco será defendido por Agustín Marchesín.

La posible formación de Boca frente a River:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.