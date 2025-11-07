Tras la confirmación de Alpine, Colapinto terminó 16° en la primera práctica

En su mejor pasada del entrenamiento, el oriundo de Pilar marcó un tiempo de 1:11.160, y quedó a +1.185s del líder Lando Norris. Su compañero Pierre Gasly, en tanto, finalizó 7°, con un registro de 1:10.681.

image

Más tarde, a partir de las 15:30, Franco participará de la clasificación de la carrera Sprint, que será la antesala del Gran Premio, a disputarse el domingo, desde las 14:00.