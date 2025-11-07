Se puso en marcha la acción del Gran Premio de San Pablo, la 21° carrera del calendario de la Fórmula 1. Luego de que Alpine confirmara la continuidad de Franco Colapinto como piloto titular para 2026, el argentino saltó a la pista de Interlagos para la primera y única práctica de este fin de semana, en la que finalizó 16to.
Tras la confirmación de Alpine, Colapinto terminó 16° en la primera práctica
En el día que se anunció que el piloto argentino continuará siendo titular en 2026, comenzó la acción en Interlagos.