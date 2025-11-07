"
Tras la confirmación de Alpine, Colapinto terminó 16° en la primera práctica

En el día que se anunció que el piloto argentino continuará siendo titular en 2026, comenzó la acción en Interlagos.

Se puso en marcha la acción del Gran Premio de San Pablo, la 21° carrera del calendario de la Fórmula 1. Luego de que Alpine confirmara la continuidad de Franco Colapinto como piloto titular para 2026, el argentino saltó a la pista de Interlagos para la primera y única práctica de este fin de semana, en la que finalizó 16to.

En su mejor pasada del entrenamiento, el oriundo de Pilar marcó un tiempo de 1:11.160, y quedó a +1.185s del líder Lando Norris. Su compañero Pierre Gasly, en tanto, finalizó 7°, con un registro de 1:10.681.

image

Más tarde, a partir de las 15:30, Franco participará de la clasificación de la carrera Sprint, que será la antesala del Gran Premio, a disputarse el domingo, desde las 14:00.

Colapinto amaneció este viernes con la noticia que más esperaba. Es que luego de varias semana de incertidumbre y especulaciones, Alpine lo confirmó como piloto titular para la próxima temporada, lo que le permitirá arrancar el año corriendo en la máxima categoría por primera vez.

