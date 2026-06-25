Horacio Cirio lanzó una polémica acusación en medio de la investigación contra su hija

Durante la conversación, Etchecopar fue directo al preguntarle: “¿Tu hija es testaferro o delincuente?”. Ante esa consulta, Horacio respondió con cautela: “No sé. Yo escucho, miro, veo todo lo que pasan. Hasta donde estuve con ellos, tenían un auto y el departamento de Ortega y Gasset, ese era el patrimonio de ella en ese momento, cuando el productor -Daniel- Comba estaba vivo”.

Sin embargo, el padre de la modelo insistió en señalar a su exmujer y sugirió que allí podrían encontrarse elementos de interés para la investigación. “Les recomiendo ¿por qué no van a la casa de Martita, mi ex en Lanús? Que -Jesica- la quiere tanto a la mamá y está al tanto. Ella puede dar datos. De paso, que vayan y miren. No me consta, puede haber tantas cosas ahí. Encima está justo al lado de la comisaría segunda de Lanús. No estaría mal que peguen un vistazo”, sostuvo.