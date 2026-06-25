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Horacio Cirio lanzó una polémica acusación en medio de la investigación contra su hija

“Deberían ir a ver a la casa de la madre”, afirmó durante una entrevista con Baby Etchecopar en el programa Basta Baby, por Radio Rivadavia.

En medio de la investigación que involucra a Jesica Cirio por la difusión de videos en los que aparece junto a una importante suma de dólares, su padre, Horacio Cirio, tomó distancia de cualquier vínculo con una supuesta fortuna económica y lanzó acusaciones contra su exesposa, Marta Perutich.

Mientras la conductora permanece bajo la lupa judicial por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a Martín Insaurralde —quien era su esposo al momento de las grabaciones—, Horacio aseguró que mantiene una vida laboral alejada de los lujos.

“Ahora vendo baterías ocasionalmente, a un buen precio, y hay mucha gente que compra, de autos de aplicación, agencias, que recorro, así como talleres y todo. Además, soy jubilado en la Policía Bonaerense. Mi señora tiene una feria americana”, relató.

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Durante la conversación, Etchecopar fue directo al preguntarle: “¿Tu hija es testaferro o delincuente?”. Ante esa consulta, Horacio respondió con cautela: “No sé. Yo escucho, miro, veo todo lo que pasan. Hasta donde estuve con ellos, tenían un auto y el departamento de Ortega y Gasset, ese era el patrimonio de ella en ese momento, cuando el productor -Daniel- Comba estaba vivo”.

Sin embargo, el padre de la modelo insistió en señalar a su exmujer y sugirió que allí podrían encontrarse elementos de interés para la investigación. “Les recomiendo ¿por qué no van a la casa de Martita, mi ex en Lanús? Que -Jesica- la quiere tanto a la mamá y está al tanto. Ella puede dar datos. De paso, que vayan y miren. No me consta, puede haber tantas cosas ahí. Encima está justo al lado de la comisaría segunda de Lanús. No estaría mal que peguen un vistazo”, sostuvo.

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