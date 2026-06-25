En medio de la investigación que involucra a Jesica Cirio por la difusión de videos en los que aparece junto a una importante suma de dólares, su padre, Horacio Cirio, tomó distancia de cualquier vínculo con una supuesta fortuna económica y lanzó acusaciones contra su exesposa, Marta Perutich.
Horacio Cirio lanzó una polémica acusación en medio de la investigación contra su hija
“Deberían ir a ver a la casa de la madre”, afirmó durante una entrevista con Baby Etchecopar en el programa Basta Baby, por Radio Rivadavia.