Ya son siete las selecciones eliminadas de la Copa del Mundo

Haití (Grupo C): Fue el primero en quedarse oficialmente afuera tras la caída 0-3 ante Brasil. Los haitianos no sumaron puntos y quedaron detrás de la Verdeamarela, Marruecos (ambos con 4 unidades) y Escocia (3). Por el criterio de enfrentamiento directo, si Haití vence a Marruecos y los escoceses pierden con Brasil, la paridad en puntos con los europeos no le permitirá salir del cuarto puesto porque ya perdió con ellos.

Turquía (Grupo D): Quedó en el fondo sin unidades, detrás de Estados Unidos (6 puntos), Australia y Paraguay (ambos con 3). Aunque le ganen al conjunto de Mauricio Pochettino en la última fecha, tampoco podrán alcanzar a sus rivales debido a que perdieron previamente sus duelos ante australianos y paraguayos.

Túnez (Grupo F): Cierra la fase de grupos contra Países Bajos sin puntos, producto de las derrotas ante Suecia (1-5) y Japón (0-4) . Una hipotética victoria tunecina combinada con una caída sueca ante los nipones no alterará su eliminación, ya que cayeron en el duelo directo contra Suecia.

Qatar (Grupo B): Ya iniciada la tercera fecha, fue el primer seleccionado en sumarse al lote de eliminados en esta jornada tras cosechar apenas un punto (empate 1-1 con Suiza en el debut). Posteriormente, perdió 6-0 con Canadá y, este martes, cayó 3-1 con Bosnia .

República Checa (Grupo A): Se transformó en el último integrante en prenderse a la lista de despedidos luego de perder por 3-0 frente a México en el arranque de la tercera fecha.

Cómo se consumaron las eliminaciones de Jordania y Panamá en el Mundial

Las historias de los representantes de Asia y Concacaf también se cerraron de forma matemática tras la segunda jornada, privándolos de toda ilusión en sus respectivos grupos:

En el caso de Jordania, la eliminación se consumó tras la derrota 2-1 frente a Argelia dentro del Grupo J, la zona que lidera la Selección Argentina de Lionel Scaloni con 6 puntos. El equipo asiático había comenzado en ventaja con un gol de Nizar Al Rashdan, pero no pudo sostener el resultado y terminó siendo superado por los tantos de Nadir Benbouali y Amine Gouiri. Al quedar con cero unidades frente a los 3 puntos que ostentan Austria y Argelia, Jordania se despidió de su primera participación histórica en una Copa del Mundo sin chances de aspirar a los mejores terceros.

Por su parte, Panamá también quedó sin opciones de clasificación tras la derrota por 1-0 ante Croacia en la segunda jornada del Grupo L, sumada a la caída del debut frente a Ghana. Aunque todavía le resta disputar su compromiso de la fase de grupos ante Inglaterra, el equipo canalero ya no tiene chances de avanzar a los 16avos de final debido a que británicos y africanos suman 4 puntos, mientras que Croacia los sigue con 3, dejándolos sin ventanas matemáticas de clasificación.