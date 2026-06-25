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Así están los cruces de 16avos de final: el primer partido confirmado

La Copa del Mundo se puso al rojo vivo con el inicio de la última fecha en la fase de grupos.

Este jueves arrancó la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la victoria de Brasil ante Escocia, que le aseguró la cima de su grupo, y el destacado regreso de Neymar, mientras que Marruecos sufrió para vencer a una eliminada Haití. Además, Bosnia permanece a la expectativa tras dejar afuera a Qatar y Suiza le ganó el cruce de líderes a Canadá para terminar como puntero del Grupo B. En último turno, México cerró su liderazgo en el Grupo A con una goleada frente a República Checa y Sudáfrica dio el golpe porque derrotó a Corea del Sur y avanzó en el segundo escalón de esa zona.

La finalización de esta última fecha marcará cuáles serán los cruces de los 16avos de final, la nueva instancia que se añadió en esta edición de la competencia producto de la ampliación de 32 a 48 participantes.

Aunque aún hay lugar para sorpresas y cambios en los emparejamientos, luego de este inicio de la tercera fecha aparecen en el horizonte diferentes cruces que reunirán muchas miradas, como Argentina-Uruguay, Brasil-Japón, Portugal-Ghana y España-Austria. Vale destacar que la Albiceleste podría cruzarse al Scratch en un hipotético cruce de semifinales.

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Hasta el momento, sólo hay un cruce de 16avos de final confirmado: Sudáfrica y Canadá se enfrentarán el domingo 28 de junio en la primera llave de playoffs en Los Angeles a partir de las 16 horas de Argentina.

Según precisó el periodista y estadígrafo de El Gráfico, Silvio Maverino, también se pueden producir otros enfrentamientos con respecto a los mejores terceros porque Paraguay se mediría a Alemania y Croacia se cruzaría con Colombia, entre otros compromisos. De igual manera, esto puede cambiar en cada duelo hasta el final de esta ronda.

ASÍ ESTÁN LOS CRUCES DE 16AVOS DE FINAL:

  • Sudáfrica (2° del Grupo A) vs. Canadá (2° del Grupo B)*
  • Alemania (1° del Grupo E) vs. Paraguay (mejor tercero a definir entre Grupos A, B, C, D y F)
  • Francia (1° del Grupo I) vs. Suecia (mejor tercero a definir entre Grupos C, D, F, G y H)
  • Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° del Grupo C)
  • Portugal (2° del Grupo K) vs. Ghana (2° del Grupo L)
  • España (1° del Grupo H) vs. Austria (2° del Grupo J)
  • Estados Unidos (1° del Grupo D) vs. Bosnia (mejor tercero a definir entre Grupos B, E, F, I y J)
  • Egipto (1° Grupo G) vs. Corea del Sur (mejor tercero a definir entre Grupos A, E, H, I y J)
  • Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° del Grupo F)
  • Costa de Marfil (2° del Grupo E) vs. Noruega (2° del Grupo I)
  • México (1° del Grupo A) vs. Escocia (mejor tercero a definir entre Grupo C, E, F, H y I)
  • Inglaterra (1° del Grupo L) vs. Cabo Verde (mejor tercero a definir entre el Grupo E, H, I, J y K)
  • Argentina (1° del Grupo J) vs. Uruguay (2° del Grupo H)
  • Australia (2° del Grupo D) vs. Irán (2° del Grupo G)
  • Suiza (1° del Grupo B) vs. Argelia (mejor tercero a definir entre el Grupo E, F, G, I y J)
  • Colombia (1° del Grupo K) vs. Croacia (mejor tercero a definir entre el Grupo D, E, I, J y L)

* Cruce confirmado

Quiénes ya aseguraron su boleto a los 16avos de final:

  • México
  • Estados Unidos
  • Alemania
  • Argentina
  • Francia
  • Noruega
  • Colombia
  • Suiza
  • Canadá
  • Brasil
  • Marruecos
  • Sudáfrica
  • Bosnia y Herzegovina

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