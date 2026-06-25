Así están los cruces de 16avos de final: el primer partido confirmado

La finalización de esta última fecha marcará cuáles serán los cruces de los 16avos de final, la nueva instancia que se añadió en esta edición de la competencia producto de la ampliación de 32 a 48 participantes.

Aunque aún hay lugar para sorpresas y cambios en los emparejamientos, luego de este inicio de la tercera fecha aparecen en el horizonte diferentes cruces que reunirán muchas miradas, como Argentina-Uruguay, Brasil-Japón, Portugal-Ghana y España-Austria. Vale destacar que la Albiceleste podría cruzarse al Scratch en un hipotético cruce de semifinales.