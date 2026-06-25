Este jueves arrancó la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la victoria de Brasil ante Escocia, que le aseguró la cima de su grupo, y el destacado regreso de Neymar, mientras que Marruecos sufrió para vencer a una eliminada Haití. Además, Bosnia permanece a la expectativa tras dejar afuera a Qatar y Suiza le ganó el cruce de líderes a Canadá para terminar como puntero del Grupo B. En último turno, México cerró su liderazgo en el Grupo A con una goleada frente a República Checa y Sudáfrica dio el golpe porque derrotó a Corea del Sur y avanzó en el segundo escalón de esa zona.
Así están los cruces de 16avos de final: el primer partido confirmado
La Copa del Mundo se puso al rojo vivo con el inicio de la última fecha en la fase de grupos.