Histórico: Ecuador se lo dio vuelta a Alemania y avanzó a 16avos de final

A partir de ese momento, el equipo de Beccacece asumió el protagonismo. Con presión alta, intensidad y buen manejo de la pelota, comenzó a complicar a una Alemania que mostró algunas dudas defensivas pese a tener la clasificación asegurada.

En el inicio del segundo tiempo llegó otro momento determinante. El árbitro sancionó un penal para el conjunto europeo, pero tras la revisión del VAR la decisión fue anulada por una infracción previa, un alivio enorme para Ecuador, que siguió creyendo en sus posibilidades.

La recompensa llegó a los 77 minutos. Tras un tiro de esquina ejecutado al primer palo, la pelota fue peinada por Rodríguez y apareció Gonzalo Plata, que definió entre varias piernas para vencer nuevamente a Neuer y establecer el 2-1 definitivo.

En los minutos finales, Ecuador defendió la ventaja con inteligencia y sostuvo un resultado que necesitaba de manera obligatoria para seguir en carrera. Con el pitazo final, el festejo fue completo: el triunfo le permitió alcanzar los 4 puntos y clasificarse a los 16avos de final como uno de los mejores terceros del certamen.

Alemania, pese a la derrota, finalizó con 6 unidades y ya tenía asegurado el primer puesto del Grupo E, por lo que también continúa en competencia.

Para Ecuador, el objetivo de la primera fase quedó cumplido. Después de una clasificación trabajada y de una actuación convincente ante uno de los gigantes del fútbol mundial, el equipo de Beccacece ahora espera conocer a su rival en la próxima instancia, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia.