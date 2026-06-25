"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Ecuador

Histórico: Ecuador se lo dio vuelta a Alemania y avanzó a 16avos de final

El equipo de Sebastián Beccacece derrotó 2-1 a Alemania en la última fecha del Grupo E y selló su clasificación a los 16avos de final como uno de los mejores terceros. Nilson Ángulo y Gonzalo Plata marcaron los goles de una victoria histórica.

Ecuador consiguió uno de los triunfos más importantes de su historia reciente al derrotar 2-1 a Alemania en Nueva Jersey y asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Sebastián Beccacece llegaba obligado a ganar y respondió con personalidad frente a un rival que ya tenía asegurado el liderazgo del Grupo E.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto sudamericano. Apenas a los 3 minutos, Leroy Sané abrió el marcador para Alemania en una jugada que despertó fuertes protestas de los ecuatorianos por una presunta infracción previa que el árbitro no sancionó.

Lejos de sentir el golpe, Ecuador reaccionó de inmediato. Apenas cinco minutos después, Nilson Ángulo sacó un potente remate desde afuera del área que dejó sin respuesta a Manuel Neuer y estableció el 1-1, devolviéndole la esperanza a la "Tri".

Te puede interesar...

A partir de ese momento, el equipo de Beccacece asumió el protagonismo. Con presión alta, intensidad y buen manejo de la pelota, comenzó a complicar a una Alemania que mostró algunas dudas defensivas pese a tener la clasificación asegurada.

En el inicio del segundo tiempo llegó otro momento determinante. El árbitro sancionó un penal para el conjunto europeo, pero tras la revisión del VAR la decisión fue anulada por una infracción previa, un alivio enorme para Ecuador, que siguió creyendo en sus posibilidades.

La recompensa llegó a los 77 minutos. Tras un tiro de esquina ejecutado al primer palo, la pelota fue peinada por Rodríguez y apareció Gonzalo Plata, que definió entre varias piernas para vencer nuevamente a Neuer y establecer el 2-1 definitivo.

En los minutos finales, Ecuador defendió la ventaja con inteligencia y sostuvo un resultado que necesitaba de manera obligatoria para seguir en carrera. Con el pitazo final, el festejo fue completo: el triunfo le permitió alcanzar los 4 puntos y clasificarse a los 16avos de final como uno de los mejores terceros del certamen.

Alemania, pese a la derrota, finalizó con 6 unidades y ya tenía asegurado el primer puesto del Grupo E, por lo que también continúa en competencia.

Para Ecuador, el objetivo de la primera fase quedó cumplido. Después de una clasificación trabajada y de una actuación convincente ante uno de los gigantes del fútbol mundial, el equipo de Beccacece ahora espera conocer a su rival en la próxima instancia, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia.

Temas

Te puede interesar