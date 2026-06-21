Fajos con millones de dólares en el placard: los video de Jésica Cirio

La conductora destacó que hizo la denuncia antes de que la situación se hiciera pública. “Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo”, afirmó.

Respecto a las imágenes, Cirio puntualizó que "se tratan de una secuencia de videos” e insistió en que “en las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.

Uno de los videos difundidos en una nota del diario La Nación

Los videos, que habrían sido grabados en 2023, muestran a Cirio en un vestidor junto a fajos de dólares envueltos en plástico transparente, guardados en cajones y estantes del domicilio que compartía con Martín Insaurralde en Fincas de San Vicente.

En su descargo, la conductora también abordó su situación fiscal: “Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”. Cerró su mensaje ratificando su postura: “Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”.

Fuentes del estudio de abogados que representa a Cirio señalaron que “desde hace un año y medio que la extorsionan con ese video” y que el acceso al contenido se habría producido de forma ilegítima, ya que ella no compartía sus claves. Los abogados también mencionaron la existencia de un acta en una escribanía para dar fecha cierta al inicio de las maniobras denunciadas.