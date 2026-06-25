Una mujer fue alcanzada por un disparo en la espalda mientras estaba en su casa

De acuerdo con lo constatado por este medio, la mujer no participaba del enfrentamiento. Según las fuentes de la investigación, estaba en el patio de su casa cuando, en medio de la discusión que se desarrollaba en las inmediaciones, recibió un impacto de bala en la espalda.

Tras el disparo, familiares y vecinos la auxiliaron de inmediato y decidieron trasladarla por sus propios medios hasta el Hospital Marcial Quiroga, donde quedó internada para ser sometida a estudios y recibir atención médica especializada. Hasta el momento no trascendió un parte oficial sobre su evolución.