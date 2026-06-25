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Una mujer fue alcanzada por un disparo en la espalda mientras estaba en su casa

La víctima, de 33 años, recibió un disparo en la espalda mientras se encontraba en el patio de su vivienda, en el barrio Ansilta. Fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga y la Justicia investiga cómo se produjo el ataque.

Una violenta gresca entre vecinos ocurrida este jueves por la siesta en el barrio Ansilta, en Rawson, terminó con una mujer de 33 años herida de arma de fuego. La víctima, identificada por su apellido Correa, fue alcanzada por un disparo mientras se encontraba en el fondo de su vivienda y permanece internada.

De acuerdo con lo constatado por este medio, la mujer no participaba del enfrentamiento. Según las fuentes de la investigación, estaba en el patio de su casa cuando, en medio de la discusión que se desarrollaba en las inmediaciones, recibió un impacto de bala en la espalda.

Tras el disparo, familiares y vecinos la auxiliaron de inmediato y decidieron trasladarla por sus propios medios hasta el Hospital Marcial Quiroga, donde quedó internada para ser sometida a estudios y recibir atención médica especializada. Hasta el momento no trascendió un parte oficial sobre su evolución.

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Mientras tanto, efectivos de la Subcomisaría Ansilta trabajaron en la escena para preservar el lugar, relevar pruebas y tratar de reconstruir cómo se produjo el hecho.

La investigación quedó en manos de la UFI Genérica, que busca establecer quién efectuó el disparo, cuál fue el origen de la gresca y si la mujer fue alcanzada por un proyectil de manera accidental o si existió otra circunstancia detrás del ataque.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas y las actuaciones continúan en plena etapa investigativa.

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