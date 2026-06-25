Una violenta gresca entre vecinos ocurrida este jueves por la siesta en el barrio Ansilta, en Rawson, terminó con una mujer de 33 años herida de arma de fuego. La víctima, identificada por su apellido Correa, fue alcanzada por un disparo mientras se encontraba en el fondo de su vivienda y permanece internada.
Una mujer fue alcanzada por un disparo en la espalda mientras estaba en su casa
La víctima, de 33 años, recibió un disparo en la espalda mientras se encontraba en el patio de su vivienda, en el barrio Ansilta. Fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga y la Justicia investiga cómo se produjo el ataque.