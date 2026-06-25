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El hombre que murió en Capital venía de la fogata a San Juan Bautista

La víctima, de apellido Bravo, tenía 67 años. Esperan los resultados de la autopsia para saber si sufrió alguna descompensación

Tras el siniestro vial en Capital, que terminó con la vida de un hombre, autoridades judiciales brindaron precisiones sobre la mecánica del hecho. Uno de los datos relevantes aportados por el fiscal Francisco Pizarro, es la de una posible causa de salud como detonante del choque. Según las primeras hipótesis y testimonios recabados en el lugar, el conductor del Chevrolet Onix habría sufrido una descompensación momentos antes del impacto.

Trágico siniestro vial: un hombre murió tras chocar contra un árbol

"Las pericias preliminares en el lugar del hecho arrojaron que no existen huellas de frenada", explicó el fiscal de la UFI Delitos Especiales, reforzando la teoría de que el automovilista perdió el control de manera repentina. Además, los investigadores ya cuentan con un registro fílmico que muestra la inusual trayectoria del vehículo. La confirmación definitiva de esta hipótesis dependerá del resultado de la autopsia.

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Según informaron, Edgar Aníbal Bravo regresaba junto a su familia (su esposa, un hijo y una hija) de los festejos de la tradicional fogata de San Juan Bautista. Al momento del accidente, tanto el Chevrolet Onix como una camioneta Toyota Hilux circulaban por Periodista Sanjuanino en dirección sur-norte.

Al llegar a la intersección con la calle Pedro de Valdivia, la camioneta —en la que viajaba una pareja mayor— intentó realizar un giro hacia la derecha. Fue en ese instante cuando el Onix la embistió por detrás, continuó su marcha descontrolada por unos 50 metros y terminó chocando violentamente contra un árbol en la esquina de calle Estrada. El hecho fue presenciado por una oficial de policía que custodiaba los desvíos de tránsito de la zona.

Dos familiares permanecen internados

A raíz del impacto, los acompañantes de la víctima fatal debieron recibir asistencia médica urgente: la esposa de la víctima que viajaba en el asiento del acompañante y es la persona que se encuentra en un estado de salud más comprometido. El hijo, quien ocupaba el asiento trasero también fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Ambos presentan politraumatismos y permanecen bajo observación médica. En tanto, la hija, no resultó con lesiones de gravedad.

Por su parte, los ocupantes de la camioneta Hilux resultaron ilesos y colaboraron de inmediato en el lugar tras el siniestro.

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