Costa de Marfil cumplió ante Curazao y terminó segundo en el grupo E

La gran figura de la tarde fue Nicolas Pépé, quien apareció en los momentos justos para marcar los dos goles que terminaron inclinando el encuentro a favor de los marfileños y desatar el festejo de todo un país.

Con este resultado, Costa de Marfil cerró la fase de grupos con 6 puntos, producto de sus victorias frente a Ecuador y Curazao. Esa cosecha le permitió finalizar en el segundo lugar del Grupo E y clasificarse por primera vez en su historia a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

Del otro lado, Curazao se despidió de su primera participación mundialista con la frente en alto. El equipo dirigido p

or Dick Advocaat mostró pasajes de buen fútbol durante el torneo y llegó con posibilidades de clasificar hasta la última jornada, aunque la derrota lo dejó en el último puesto del grupo con apenas un punto, obtenido en el empate frente a Ecuador.

La jornada terminó siendo perfecta para el fútbol africano en la zona, ya que mientras Costa de Marfil sellaba su clasificación directa, Ecuador también conseguía avanzar como uno de los mejores terceros tras vencer a Alemania.

Para los marfileños, el sueño mundialista continúa. Después de romper una barrera histórica y meterse por primera vez entre los 16 mejores del torneo, ahora buscarán seguir sorprendiendo en la fase de eliminación directa.