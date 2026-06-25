Cayeron dos hermanos por la balacera y la molotov contra una mujer en barrio Cabot

El hecho que derivó en esta detención ocurrió el 21 de junio, alrededor de las 20, cuando se desató una gresca en barrio Cabot. Según la investigación, los ocupantes de un Ford Fiesta Ambiente blanco efectuaron varios disparos durante el confuso episodio. Una de las balas alcanzó a una mujer de apellido Hidalgo, pareja de un hombre conocido como "Chorico", señalado como referente de una parcialidad de la hinchada del Club Atlético San Martín. La mujer recibió tres heridas de arma de fuego.

Tras el ataque, los mismos agresores arrojaron una bomba molotov contra la vivienda de la familia González-Hidalgo, con la intención de incendiarla. Las tareas investigativas de la UFI Genérica determinaron que los autores serían los hermanos Chave, junto a una mujer de 26 años y otro sujeto de 32. Tras el hecho, los sospechosos habrían abandonado sus domicilios habituales y permanecieron ocultos hasta el allanamiento de esta madrugada.

Cómo se llegó hasta los sospechosos

El camino hasta esta detención empezó días atrás, cuando la mujer herida pudo recuperarse lo suficiente como para declarar ante la Justicia. En ese momento, el fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, había explicado que la víctima logró aportar nombres y apodos de quienes habría reconocido como parte del ataque. "Tenemos concretamente nombres de las personas que han intervenido", había señalado entonces el fiscal, aunque en ese momento todavía quedaban pendientes distintas medidas para confirmar las responsabilidades.

hermanosA partir de esa información, los investigadores cruzaron los datos aportados por Hidalgo con otras pruebas reunidas en la causa, en un trabajo que finalmente permitió identificar a los hermanos Chave y dar con su paradero en Albardón.

En las primeras horas de la pesquisa se había estimado que los responsables serían entre dos y tres personas, posiblemente vinculadas por lazos familiares y con conflictos previos con la víctima, sin descartarse en ese momento la participación de algún menor de edad.

Sobre el móvil del ataque, desde la Fiscalía habían señalado que una de las hipótesis apuntaba a un enfrentamiento entre barras vinculadas a San Martín, aunque remarcaron que se trataba de solo una de las líneas investigadas. Otra posibilidad bajo análisis era que el episodio respondiera a una venganza o un ajuste de cuentas por problemas anteriores entre las partes.

La investigación no estuvo libre de obstáculos: Plaza había señalado en su momento que varios vecinos se mostraron reticentes a aportar información y que algunas cámaras de seguridad de la zona no estaban funcionando al momento del ataque.

En cuanto al estado de salud de Hidalgo, la víctima permanece estable tras ser sometida a una intervención quirúrgica. Las heridas en una de sus piernas fueron catalogadas como graves y, según las primeras estimaciones médicas, demandarán más de 60 días de recuperación.