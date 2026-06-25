Doble terremoto en Venezuela: al menos 188 muertos y más de 200 personas atrapadas

Los equipos de rescate trabajan contrarreloj entre los escombros para localizar sobrevivientes.

Al mismo tiempo, hospitales, escuelas y edificios públicos fueron acondicionados como centros de atención y refugio para los damnificados.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y confirmó el despliegue de equipos de rescate y asistencia en las zonas más comprometidas. Además, el Gobierno anunció un fondo especial para avanzar con la reconstrucción de hospitales, viviendas e infraestructura afectada.

Por su parte, la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su solidaridad con las familias afectadas y llamó a la unidad del pueblo venezolano frente a la tragedia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explicó que el fenómeno corresponde a un "doblete sísmico", un evento poco frecuente en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren casi de manera simultánea sobre la misma falla tectónica.

En el plano internacional comenzaron a llegar las primeras muestras de apoyo. Estados Unidos, México, Qatar y Argentina manifestaron su disposición para colaborar con ayuda humanitaria y asistencia para las tareas de rescate, mientras organizaciones internacionales coordinan el envío de insumos y personal especializado.

Las autoridades venezolanas advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que continúan las tareas de búsqueda en los edificios colapsados.