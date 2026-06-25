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Doble terremoto en Venezuela: al menos 188 muertos y más de 200 personas atrapadas

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con apenas segundos de diferencia, provocaron una tragedia en Venezuela. Hay 188 muertos, cientos de heridos, personas atrapadas bajo los escombros y continúa el operativo de rescate.

Venezuela atraviesa una de las mayores tragedias naturales de los últimos años luego de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. El último balance oficial elevó la cifra a 188 personas fallecidas, mientras que más de 1.500 resultaron heridas y todavía hay más de 200 personas atrapadas entre los escombros.

Los movimientos sísmicos tuvieron su epicentro en la costa norte venezolana, sobre la falla de San Sebastián, y fueron percibidos en gran parte del territorio. La Guaira, uno de los estados más cercanos a Caracas, figura entre las zonas más afectadas, con edificios derrumbados, viviendas destruidas y una intensa tarea de búsqueda de sobrevivientes.

En la capital venezolana también se registraron importantes daños materiales. Numerosos edificios debieron ser evacuados, el servicio de metro quedó suspendido, el principal aeropuerto dejó de operar temporalmente por los daños sufridos y miles de personas pasaron la noche al aire libre por temor a nuevas réplicas y por los cortes de energía y comunicaciones.

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Los equipos de rescate trabajan contrarreloj entre los escombros para localizar sobrevivientes.

Al mismo tiempo, hospitales, escuelas y edificios públicos fueron acondicionados como centros de atención y refugio para los damnificados.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y confirmó el despliegue de equipos de rescate y asistencia en las zonas más comprometidas. Además, el Gobierno anunció un fondo especial para avanzar con la reconstrucción de hospitales, viviendas e infraestructura afectada.

Por su parte, la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su solidaridad con las familias afectadas y llamó a la unidad del pueblo venezolano frente a la tragedia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explicó que el fenómeno corresponde a un "doblete sísmico", un evento poco frecuente en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren casi de manera simultánea sobre la misma falla tectónica.

En el plano internacional comenzaron a llegar las primeras muestras de apoyo. Estados Unidos, México, Qatar y Argentina manifestaron su disposición para colaborar con ayuda humanitaria y asistencia para las tareas de rescate, mientras organizaciones internacionales coordinan el envío de insumos y personal especializado.

Las autoridades venezolanas advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que continúan las tareas de búsqueda en los edificios colapsados.

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