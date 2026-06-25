Famosos expresaron su dolor por la tragedia en Venezuela

Los hijos de Montaner, Mau y Ricky, también alzaron la voz desde sus redes. En una historia de Instagram publicada 12 horas después del sismo, los hermanos escribieron: “Orando por nuestro país y nuestra gente”, acompañado de la bandera venezolana. Sin más texto. La economía del mensaje no le restó peso: era la voz de dos jóvenes que crecieron entre Venezuela y el mundo, y que en ese momento hablaban solo de una cosa.

Catherine Fulop eligió un camino más activo. La actriz venezolana compartió en sus historias de Instagram un video de los escombros, tomado de la cuenta @maferanaliza, con la leyenda “Oremos por Venezuela”. Pero no se detuvo ahí. En otra historia, convirtió su perfil en una herramienta concreta de ayuda: “Dispongo mis redes sociales para quien necesite publicar: desapariciones, emergencias, entre otros”, escribió, con un aviso en rojo que no dejaba margen para la duda. Para una actriz con millones de seguidores, el gesto tenía un alcance real y medible.

La diáspora venezolana, una de las más numerosas del continente, con millones de personas repartidas por Argentina, Colombia, España, Estados Unidos y decenas de países más, vivió las horas posteriores al sismo con una angustia particular: la de no saber cómo estaban los suyos. L actriz de Abigaíl sumó la publicación de Alianza por Venezuela con su iniciativa “Conecta Venezuela”, lanzada para ayudar a venezolanos en el exterior a establecer contacto con sus familiares. El mecanismo era sencillo: completar un formulario con el país de origen y la persona que se busca, y esperar a que un voluntario, tanto dentro como fuera de Venezuela, intentara establecer la comunicación. Cuando el contacto se lograba, se enviaba una actualización por correo o mensaje. En las primeras horas, la publicación acumuló 850 “me gusta” y una cadena de comentarios de personas buscando a sus seres queridos.

En la misma línea actuó Carlos Baute. El cantante venezolano-español, con una trayectoria construida en gran parte desde Madrid, publicó en sus historias un mensaje doble: por un lado, puso sus redes a disposición para difundir cualquier información; por el otro, lanzó un llamado directo a la población: “Por favor resguardarse por ahora en lugares seguros.” Sin estridencias, con la urgencia de quien sabe que cada minuto cuenta en una emergencia.

Por su parte, Danny Ocean utilizó sus redes sociales para convocar a la solidaridad de sus seguidores. A través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, el cantante pidió: “Lugares que necesiten asistencia inmediata peguen un grito en los comentarios. Personas que estén dispuestas a colaborar a llegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios… Esta publicación es SOLO para personas en Venezuela. Les dejo este post por si necesitan pegar un grito. Y para grupos que estén activos a colaborar. POR FAVOR sean bien específicos con las direcciones. Mucha fuerza.”

El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Los dos movimientos ocurrieron con apenas 40 segundos de diferencia. Durante la madrugada del jueves se registraron diez réplicas, con intensidades de entre 2,4 y 4,5, concentradas principalmente en los estados La Guaira y Miranda. Rodríguez anunció además la creación de un fondo de USD 200 millones para la reconstrucción, con recursos disponibles en el Fondo Monetario Internacional.

El aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar permaneció cerrado, lo que llevó a Air Europa, Plus Ultra e Iberia a cancelar sus vuelos entre Madrid y Caracas previstos para el jueves. Iberia extendió la cancelación también al viernes. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU pidió el restablecimiento del acceso a redes sociales y medios de comunicación, al considerarlo indispensable para la protección de la vida durante la emergencia.

Los dos sismos del 24 de junio se ubican entre los más graves en la historia reciente del país. El antecedente más cercano en magnitud fue el terremoto de Cariaco, en el estado de Sucre, que en 1997 dejó 73 muertos. El de Caracas de 1967 causó 236 fallecidos. Con 164 víctimas confirmadas —y la advertencia oficial de que la cifra de La Guaira aún no estaba incluida en ese balance— el sismo de este miércoles superó ya todos esos registros.