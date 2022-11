Guillermina Valdés compartió el VIP con Chris Martin de Coldplay

Entonces, aclaró que el hecho fue el miércoles por la noche en un bar súper top ubicado en la terraza de un edificio y que Guillermina y Chris Martin "compartieron un cocktail" íntimo donde había un puñado de celebridades y el resto de la banda pop.

Al final, Adrián Pallares descartó que haya sido una coincidencia que Guillermina Valdés se haya encontrado con el líder de Coldplay: "Estaba invitada y se quedó hasta tarde. Ella es muy fanática del grupo".

Marcelo Tinelli, el otro invitado al Cocktail con el lider de Coldplay

Luego, Adrián Pallares agregó: "Estaba invitado Marcelo Tinelli, pero a último momento no fue".

Por eso, el conductor de Socios del Espectáculo reflexionó respecto de la decisión de Marcelo Tinelli de no ir al cockatil de ricos y famosos con Coldplay al que sí fue Guillermina Valdes: "Mejor que no fue porque se hubiera pegado un disgusto. ¿Qué hacés si vas a un lugar así y te encontrás con un ex?".