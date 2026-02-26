Gran Hermano tiene los primeros nominados de la Generación Dorada

Tras el recuento definitivo, los nominados de la semana son: Carmiña, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli. El público ya puede votar enviando “GH” al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR que aparece en pantalla del programa.

La gran apuntada de la noche fue Carmiña, que arrasó con 31 votos y quedó como la jugadora más señalada en este arranque del reality. Muy por detrás se ubicaron Emanuel y Manuel con 7 votos cada uno, Pincoya con 6, y luego Brian, Zilli, Lucero y Sol con 5 votos.

La gala dejó además varios momentos picantes y estrategias al descubierto. Emanuel Di Gioia le dio dos votos a Brian y lanzó sin filtro: “No lo siento real”, además de tratarlo de “chanta”. También dejó clara su postura de juego al afirmar: “Voy a ir por los personajes más grandes y que se queden los plantas”.

Carmiña, por su parte, utilizó la nominación espontánea y fue directamente contra Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia. Según explicó, su intención fue “probar si son difíciles de sacar”, dejando en evidencia que piensa jugar fuerte desde el comienzo.

Otro momento que generó comentarios fue el de Divina Gloria, quien al votar a Solange argumentó: “Sol es flaca y alta, así que me dan celos”, una frase que no pasó inadvertida ni dentro ni fuera de la casa.

Con la placa ya abierta y el voto positivo en marcha, la Generación Dorada empezó a mostrar sus alianzas, rivalidades y primeras jugadas estratégicas. Ahora la decisión está del lado del público, que definirá quiénes logran salir de la zona de riesgo y quiénes quedarán al borde de convertirse en el primer eliminado de Gran Hermano 2026.