Gran Hermano Generación Dorada: el primer eliminado planta

El joven influencer quedó eliminado tras perder el mano a mano frente a Catalina “Titi” Tcherkaski, en una definición que mantuvo en vilo tanto a los jugadores dentro de la casa como al público que seguía la gala en vivo por Telefe.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una noche cargada de tensión este lunes, cuando se definió la segunda eliminación de la temporada. Finalmente, Tomy Riguera se convirtió en el nuevo participante en abandonar el reality conducido por Santiago del Moro.

El joven influencer quedó eliminado tras perder el mano a mano frente a Catalina "Titi" Tcherkaski, en una definición que mantuvo en vilo tanto a los jugadores dentro de la casa como al público que seguía la gala en vivo por Telefe.

Pero su salida tuvo un detalle que generó sorpresa: una “planta” antropomorfa ingresó a la casa con una carretilla para retirar la valija del eliminado. Cuando el personaje tomó el equipaje de Riguera, el participante entendió que su destino estaba sellado.

De esta manera, Tomy se convirtió en el primer concursante en toda la historia del programa en quedar eliminado dentro de una “placa planta”, una modalidad especial que apuntó contra los jugadores considerados más pasivos dentro de la casa.

