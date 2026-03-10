Gran Hermano Generación Dorada: el primer eliminado planta

El joven influencer quedó eliminado tras perder el mano a mano frente a Catalina “Titi” Tcherkaski, en una definición que mantuvo en vilo tanto a los jugadores dentro de la casa como al público que seguía la gala en vivo por Telefe.

Pero su salida tuvo un detalle que generó sorpresa: una “planta” antropomorfa ingresó a la casa con una carretilla para retirar la valija del eliminado. Cuando el personaje tomó el equipaje de Riguera, el participante entendió que su destino estaba sellado.