La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una noche cargada de tensión este lunes, cuando se definió la segunda eliminación de la temporada. Finalmente, Tomy Riguera se convirtió en el nuevo participante en abandonar el reality conducido por Santiago del Moro.
Gran Hermano Generación Dorada: el primer eliminado planta
El joven influencer quedó eliminado tras perder el mano a mano frente a Catalina “Titi” Tcherkaski, en una definición que mantuvo en vilo tanto a los jugadores dentro de la casa como al público que seguía la gala en vivo por Telefe.