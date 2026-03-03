Quién fue el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Antes del versus final, habían salido de placa Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Brian Sarmiento, quienes respiraron aliviados al conocer la decisión parcial del público. En cambio, Yanina Zilli celebró con emoción su permanencia y ya palpita lo que será su cumpleaños número 60 dentro del reality.

Además de marcar el primer corte fuerte de la temporada, la salida de Lucero también tiene otro condimento: se convirtió en el primer invitado de La Cumbre, el stream que encabeza Santiago del Moro tras cada gala de eliminación, donde el reciente eliminado analiza su paso por el juego.

¿Cómo fue la despedida de Gabriel Lucero de Gran Hermano Generación Dorada?

La eliminación de Gabriel Lucero en Gran Hermano Generación Dorada no solo marcó el primer corte fuerte de la edición 2026, sino que también dejó una despedida cargada de emoción dentro de la casa más famosa del país.

Si bien parecía que su deseo de abandonar el reality se había cumplido, días atrás había confesado sus ganas de irse, tras el anuncio de Santiago del Moro el clima fue de festejos y aliento. Lejos de un adiós frío, sus compañeros lo rodearon con abrazos y palabras de cariño.

“Lo lindo de salir es que ves a las personas que querés”, lo consolaba Sol Abraham, mientras lo acompañaba en los últimos minutos antes de cruzar la puerta.

Entre mensajes de apoyo y palmadas en la espalda, el ahora exjugador se mostró agradecido y sereno. Desde el confesionario también llegó el saludo: “Atención por favor, te mando un abrazo bien fuerte, gracias por haber venido y hasta la próxima por qué no”, le dijo con su voz característica Gran Hermano.

Antes de abandonar definitivamente la casa, Lucero dejó un mensaje breve pero directo para quienes siguen en competencia: “Juguen bien”.

Mientras la puerta de entrada y salida se abría, la mayoría de los participantes lo alentaban mencionando su apellido y aplaudiendo. Sin embargo, no todos pudieron ocultar la tristeza por el momento vivido. “Qué feo que se cierre así la puerta”, confesó una de las participantes, reflejando la mezcla de sensaciones que dejó la primera eliminación del ciclo.