Comenzaron las alianzas en Gran Hermano Generación Dorada

En ese contexto, Brian advirtió que Daniela De Lucía “empezó a jugar a pleno” y que estaría intentando descubrir cuál es el verdadero vínculo entre él y Emanuel. Por eso decidió comentarle la situación al exparticipante de Gran Hermano 2011.

Emanuel, por su parte, aseguró que también está observando con atención los movimientos de Daniela, especialmente su cercanía con Yipio y Andrea del Boca dentro del reality.

Según su análisis, ese grupo de tres jugadoras podría estar apuntando directamente contra él y contra Brian, lo que encendió las alarmas dentro de su nuevo acuerdo de juego.

“Si querés que nos juntemos en una placa para sacar a alguna de ellas tres, me prendo”, le dijo Emanuel a Sarmiento durante la charla estratégica. Luego agregó, con cautela para evitar sanciones por complot: “Una de ellas va a tener que ir mano a mano con alguna de las tuyas”.

Así, lo que comenzó como una rivalidad abierta terminó transformándose en una inesperada alianza que podría cambiar el equilibrio dentro de la casa.