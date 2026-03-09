"
Comenzaron las alianzas en Gran Hermano Generación Dorada

Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia dejaron comenzaron a planear juntos una jugada que tiene a tres participantes en la mira.

Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia comenzaron Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) como dos de los jugadores más confrontativos de la casa. Desde los primeros días protagonizaron discusiones, se acusaron mutuamente de ser “falsos” y hasta se votaron entre sí en la primera gala de nominación.

Sin embargo, con el correr de las semanas el vínculo entre ambos cambió de forma inesperada. Aunque frente al resto de los participantes continúan mostrando distancia e incluso discutiendo, en privado comenzaron a acercarse y a hablar de estrategia.

La tregua se consolidó en los últimos días, cuando ambos coincidieron en analizar cómo se está moviendo el juego dentro de la casa y quiénes podrían convertirse en sus principales rivales.

En ese contexto, Brian advirtió que Daniela De Lucía “empezó a jugar a pleno” y que estaría intentando descubrir cuál es el verdadero vínculo entre él y Emanuel. Por eso decidió comentarle la situación al exparticipante de Gran Hermano 2011.

Emanuel, por su parte, aseguró que también está observando con atención los movimientos de Daniela, especialmente su cercanía con Yipio y Andrea del Boca dentro del reality.

Según su análisis, ese grupo de tres jugadoras podría estar apuntando directamente contra él y contra Brian, lo que encendió las alarmas dentro de su nuevo acuerdo de juego.

“Si querés que nos juntemos en una placa para sacar a alguna de ellas tres, me prendo”, le dijo Emanuel a Sarmiento durante la charla estratégica. Luego agregó, con cautela para evitar sanciones por complot: “Una de ellas va a tener que ir mano a mano con alguna de las tuyas”.

Así, lo que comenzó como una rivalidad abierta terminó transformándose en una inesperada alianza que podría cambiar el equilibrio dentro de la casa.

FUENTE: PrimiciasYa

