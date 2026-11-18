Luego, Marta volvió a hacer referencia al concurso que había organizado meses atrás para encontrar novio y que terminó con la elección de Juan Manuel. “Así que... ¿seguimos con el casting?”, preguntó, dando a entender que está lista para una nueva búsqueda.

La historia con Ramírez había comenzado después de que el joven se contactara con ella a raíz de la convocatoria. En agosto, Marta había contado que estaban conociéndose y que él le había escrito antes de que viajara a Miami.

Ahora, después de confirmar el final de la relación, Marta volvió a poner en marcha su particular búsqueda de pareja.

La historia de amor de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez

La relación entre Marta y Juan Manuel salió a la luz a principios de agosto, cuando la modelo habló abiertamente en el ciclo de streaming Blender at Night, conducido por José María Listorti.

Sin embargo, el vínculo había comenzado en junio, cuando Marta se animó a buscar pareja en vivo durante el programa, en un “casting amoroso” que terminó yendo mucho más lejos de lo planeado.

En pleno aire, Listorti celebró el éxito de la consigna: “¡Te hemos conseguido novio en este programa, Marta Fort!”. Ella, entre risas, admitió que el concurso se había ido de las manos y confirmó que viajó a Disney con uno de los participantes. “Sí, con el que ustedes dedujeron que era”, reconoció, dando a entender que la relación ya había trascendido el juego televisivo.