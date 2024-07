Georgina sobre la desvinculación de Furia: "Se hartó el canal"

En tanto, ante la consulta al hueso sobre qué le pareció la salida de la entrenadora fitness de la señal de Martínez, una vez más Georgina fue contundente. "Me parece bien ¡Chau basta! ¡No se puede estar con una persona que permanentemente te está picando el coco, pica sesos!", concluyó tajante.

El sorpresivo pedido de Furia de Gran Hermano a sus seguidores: "Necesito más..."

La exjugadora más polémica de la última edición de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, le hizo un pedido muy especial a su fandom.

A través de sus historias de Instagram, Furia escribió un mensaje y se refirió a la violencia que demostraron algunos de sus seguidores durante la emisión del reality.

“Furiosos. Actualmente soy una figura pública y referente para muchos. Por ende, para no perjudicarme y no perjudicarlos porque este fandom es hermoso, les pido que bloqueen el hate. No contesten de manera grosera, porque no somos eso”, comenzó diciendo la exparticipante que rescindió su contrato con Telefe.

Y agregó: “Si quieren contestar, lo hacen. Pero no le den pie a que los insulten. Gran Hermano terminó. Y se viene una nueva etapa. Agradezco el apoyo que es inmenso. Y sé que me bancan en todas. Pero necesito más control de sus actos”.

"A partir de ahora, disfruten de esta red de su amistad y todo lo lindo que se generó y lo que los unió. Son unidos. Siempre. Gracias por existir. Así como los cuido, también protéjanse, sé que son una gran comunidad”, cerró Furia.