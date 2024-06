Furia le hizo un especial pedido a sus seguidores

Fue al entrar al hotel, ubicado en Vicente López, que Juliana Scaglione fue abordada por varias de sus fans, quienes no pudieron evitar acercarse para demostrarle el cariño que le tienen desde que entró a la casa.

Una de las fans filmó el encuentro con Furia en la vereda, quien lanzó un saludo con mucha emoción: “Los amo, no gasten más guita. Lo único que me importa ¿saben qué es? El amor que me tienen”, aseguró la ex Gran hermano.