Florencia Peña reveló que “Casados con hijos” sumará a una nueva actriz

La comedia “Casados con hijos” iba a estrenar su versión teatral en estas vacaciones de invierno, la noticia fue muy bien aceptado por el público y eso se notó ya que se vendieron 60 mil entradas anticipadas. Pero la pandemia por coronavirus y la cuarentena obligatoria hizo que se posterga el estreno y la nueva fecha es el 15 de enero.

Sin embargo, antes de la llegada de la adaptación a las tablas se supo Érica Rivas no iba a ser parte del show. La actriz, que interpretaba al personaje de María Elena Fuseneco, se mostró en desacuerdo con los remates de los chistes del espectáculo por su militancia feminista, y por esto no fue convocada.

En una entrevista de la revista Gente, Florencia Peña contó que el espectáculo tendrá otro personaje femenino. "Se están reescribiendo los libros con la inclusión de un nuevo e inesperado personaje femenino, desconocido por todos. Que no reemplazará a María Elena, pero sorprenderá con su participación en la trama”, aseguró.

Sobre la salida de Rivas, Luisana Lopilato opinó en “Intrusos”, América: "La verdad me dio lástima. No quiero entrar en detalles, ni decir ni más ni menos. Estamos re contentos de volver con Casados..., amé Casados. El mío es un personaje que me gusta y también quiero volver a trabajar con Guille (Francella) y con Flor (Peña)”.