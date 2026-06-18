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Enojo con Zaira Nara en la Copa del Mundo

Zaira Nara quedó inesperadamente en el centro de una nueva polémica. Mientras disfruta de su viaje por Estados Unidos y mantiene a sus seguidores al tanto de cada experiencia.

En medio del Mundial 2026, Zaira Nara quedó inesperadamente en el centro de una nueva polémica. Mientras disfruta de su viaje por Estados Unidos y mantiene a sus seguidores al tanto de cada experiencia, en Argentina comenzaron a circular versiones que cuestionan su actitud con el público.

El tema salió a la luz en LAM (América TV), cuando Laura Ubfal sorprendió al revelar la información que, según contó, le llegó desde Kansas. "Ayer me escribían de Kansas diciéndome que había mucho enojo porque no se quería sacar fotos con nadie", aseguró la periodista.

A partir de ese comentario, la conversación derivó en otros episodios que habrían tenido a la modelo como protagonista. En el estudio recordaron que no sería la primera vez que surgen versiones similares sobre su comportamiento en eventos públicos o durante sus viajes.

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"Lo mismo que pasó en Paraguay", señaló una de las panelistas, haciendo referencia a un episodio que, según indicaron, también generó repercusión en ese momento. "¿Las quiere cobrar? Qué quiere", se preguntó el conductor Ángel de Brito.

Hasta el momento, la hermana de Wanda Nara no respondió a estas versiones ni hizo referencia a los dichos que se instalaron en el ciclo de espectáculos.

FUENTE: PrimiciaYa

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