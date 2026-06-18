En medio del Mundial 2026, Zaira Nara quedó inesperadamente en el centro de una nueva polémica. Mientras disfruta de su viaje por Estados Unidos y mantiene a sus seguidores al tanto de cada experiencia, en Argentina comenzaron a circular versiones que cuestionan su actitud con el público.
Enojo con Zaira Nara en la Copa del Mundo
Zaira Nara quedó inesperadamente en el centro de una nueva polémica. Mientras disfruta de su viaje por Estados Unidos y mantiene a sus seguidores al tanto de cada experiencia.