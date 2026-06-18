Enojo con Zaira Nara en la Copa del Mundo

El tema salió a la luz en LAM (América TV), cuando Laura Ubfal sorprendió al revelar la información que, según contó, le llegó desde Kansas. "Ayer me escribían de Kansas diciéndome que había mucho enojo porque no se quería sacar fotos con nadie", aseguró la periodista.

A partir de ese comentario, la conversación derivó en otros episodios que habrían tenido a la modelo como protagonista. En el estudio recordaron que no sería la primera vez que surgen versiones similares sobre su comportamiento en eventos públicos o durante sus viajes.