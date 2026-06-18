Una fake news al aire y una salida inmediata: Luzu desvinculó a Florencia Peña y su equipo

"Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", expresó el comunicado difundido por la señal. Durante la transmisión, Peña sorprendió al resto del panel al afirmar: "No quiero darles una mala noticia pero acaba de morir el papá de Messi".

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La información generó impacto inmediato en el estudio, aunque poco después comenzaron las dudas sobre la veracidad del dato. Ante la falta de confirmaciones oficiales, la conductora terminó reconociendo que se trataba de un rumor.

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"Me lo tiraron por acá, pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake", dijo al aire. Más tarde, tanto la conductora como integrantes de la producción ofrecieron disculpas públicas. "Pedimos disculpas porque lo tiramos antes de terminar de chequearlo", reconocieron. El episodio también provocó una fuerte reacción de Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, quien tomó distancia de lo ocurrido y adelantó medidas internas.

"Lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representa a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total", manifestó. Además, sostuvo que correspondía una sanción contundente debido a que se trató de un error que consideró incompatible con la forma de comunicar del canal.

El debate sobre la verificación de la información

Más allá de las consecuencias laborales, el caso volvió a poner sobre la mesa una discusión cada vez más frecuente en medios, redes sociales y plataformas de streaming: la velocidad con la que circula la información frente a la obligación de verificarla antes de difundirla.

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En un escenario donde la inmediatez suele imponerse y la competencia por la atención del público es permanente, la difusión de una noticia falsa sobre la muerte de una persona expuso los riesgos de comunicar sin confirmación previa.

La situación no solo generó confusión entre miles de espectadores, sino que además obligó a la familia Messi a salir públicamente a desmentir la versión. Finalmente, el episodio terminó con una decisión drástica de la señal y dejó una advertencia para toda la industria: cuando se trata de información sensible, un dato sin chequear puede tener consecuencias mucho más graves que una simple rectificación.