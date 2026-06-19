El hijo de Flor Peña contó como se encuentra su madre

"Fue un día muy duro. En ese momento estaba en una clase de canto y no sabía qué estaba pasando. La vi llegr a ella muy mal, muy destruida. Estaba muy arrepentida y muy triste", comenzó.

Y remarcó: "Ella realmente está muy arrepentida y pide perdón de corazón. La conozco y sé que pide perdón en serio. Se equivocó, sí, pero pidió disculpas y eso es lo importante”.

“Este medio es un poco hipócrita porque muchas veces son demasiados los que se encargan de divulgar fake news y decir cosas que no son, pero cuando se trata de una mujer segura, libre, que dice lo que piensa, que cada vez que tuvo que plantarse en una lucha se plantó, cuando se trata de una persona así el ataque es masivo. La violencia que recibe es masiva”, profundizó Juan Otero.

Y siguió ante la críticas que recibió su madre: “Nunca vi tanta violencia hacia una persona en el medio como la que recibió hoy mi vieja: en las redes pedían la cabeza. Ese nivel de violencia nunca lo vi en mi vida. Cómo la denigraron y cómo la trataron me dolió en el alma como hijo y como ser humano verla así”.

Juan contó que tenían previsto viajar al Mundial 2026 la próxima semana pero que finalmente no lo harán. Y en cuanto a lo sucedido al aire en Luzu con su mamá, explicó: "Ella supone que lo que le estaban diciendo por cucaracha estaba chequeado y era real, entonces lo tiró y en el momento que se dio cuenta que no era verdad pidió disculpas de corazón. Para mí fue realmente desmedido lo que le pasó después", cerró.