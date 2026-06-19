Flor Vigna reveló cuánto ganó en 72 horas en una plataforma para adultos

Vigna había anunciado días atrás su incorporación a la plataforma con un mensaje en el que explicó el cambio en su carrera y su búsqueda de mayor libertad personal y artística. “Estoy en una etapa en la que me animo a mostrarme más libre y más auténtica”, expresó en aquel momento.

La repercusión de su decisión generó una fuerte discusión en redes sociales, donde su nombre se volvió tendencia. Mientras parte de sus seguidores celebró la iniciativa y destacó su perfil emprendedor, otros usuarios cuestionaron su decisión de sumarse a este tipo de plataformas.

Más allá del debate, los números difundidos por la propia artista reflejan una alta adhesión inicial a su propuesta digital, lo que consolidó un arranque con fuerte impacto comercial.

En paralelo, Vigna continúa promocionando su perfil y agradeciendo el acompañamiento de sus seguidores, en un contexto donde su incursión en el contenido por suscripción sigue generando repercusión mediática y crecimiento en su audiencia.