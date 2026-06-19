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Flor Vigna reveló cuánto ganó en 72 horas en una plataforma para adultos

La cantante celebró más de 5.300 suscriptores en tres días. "Estoy en una etapa en la que me animo a mostrarme más libre y más auténtica", expresó hace unos días.

Flor Vigna volvió a ser noticia tras confirmar el fuerte impacto que tuvo su debut en una plataforma de contenido para adultos, donde en apenas 72 horas reunió miles de suscriptores y generó un importante volumen de ingresos estimados.

La cantante y actriz celebró en sus redes sociales haber alcanzado 5.327 suscripciones en los primeros tres días de actividad en su perfil. “Quiero agradecerle a estas 5327 personitas que se suscribieron en las primeras 72 horas”, escribió en su cuenta de X, donde además compartió un enlace promocional con descuento.

El dato tomó relevancia rápidamente debido al valor mensual de la suscripción, fijado en 5 dólares. A partir de esa cifra, la recaudación bruta estimada por su actividad inicial rondaría los 26.635 dólares en ese período.

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Vigna había anunciado días atrás su incorporación a la plataforma con un mensaje en el que explicó el cambio en su carrera y su búsqueda de mayor libertad personal y artística. “Estoy en una etapa en la que me animo a mostrarme más libre y más auténtica”, expresó en aquel momento.

La repercusión de su decisión generó una fuerte discusión en redes sociales, donde su nombre se volvió tendencia. Mientras parte de sus seguidores celebró la iniciativa y destacó su perfil emprendedor, otros usuarios cuestionaron su decisión de sumarse a este tipo de plataformas.

Más allá del debate, los números difundidos por la propia artista reflejan una alta adhesión inicial a su propuesta digital, lo que consolidó un arranque con fuerte impacto comercial.

En paralelo, Vigna continúa promocionando su perfil y agradeciendo el acompañamiento de sus seguidores, en un contexto donde su incursión en el contenido por suscripción sigue generando repercusión mediática y crecimiento en su audiencia.

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