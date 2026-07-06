Continúa la guerra en redes entre Icardi y Latorre

Así, el enfrentamiento entre ambos volvió a trasladarse a las redes sociales, donde cada publicación alimenta una disputa que mantiene en vilo a los seguidores del Wandagate y suma un nuevo capítulo a una historia que parece no tener final.

Qué publicó Mauro Icardi contra Yanina Latorre

El enfrentamiento entre Mauro Icardi y Yanina Latorre volvió a tomar fuerza y, lejos de calmarse, sumó un nuevo capítulo en redes sociales. Después del intenso intercambio que ambos protagonizaron en los últimos días, el futbolista reapareció en Instagram con una serie de historias dirigidas a la conductora, donde volvió a responderle con ironías y comentarios filosos.

Desde su cuenta, Icardi dejó claro que sigue atento a todo lo que se dice sobre la polémica y arrancó con un mensaje cargado de sarcasmo, aludiendo a las supuestas pruebas que la panelista había prometido mostrar. "Día lluvioso y.... Deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y ¿cambiamos de tema?", escribió en su primera historia.

Lejos de poner punto final, el delantero redobló la apuesta con otro mensaje aún más provocador, apuntando directamente contra Latorre. "¡¡¡Ayyyyyyy. Aruzza, Arruza o mejor dicho chiruza!!!", lanzó sin filtro, dejando en evidencia que la disputa está lejos de terminar.

Minutos después, Icardi compartió una captura de una historia publicada por Yanina, donde se leía: "Cuando tengo fotos, tengo chats y pruebas, besis". Sobre esa imagen, el jugador respondió con una nueva chicana: "¿Te habrán hackeado la cuenta a vos también o andabas medio copete y no te acordás?", escribió, manteniendo el tono desafiante.

Para cerrar su descargo, publicó un video de una entrevista de la conductora y agregó la frase "Tres doritos después" antes de mostrar el fragmento en el que se escucha a Yanina decir: "No tengo pruebas".

Así, el conflicto entre Icardi y Latorre continúa sumando episodios y deja claro que ninguno de los dos tiene intención de bajar la intensidad.