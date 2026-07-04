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La firme reacción de Wanda Nara ante las chicanas de Moria Casán

Wanda Nara sorprendió con sus declaraciones cuando le preguntaron por los comentarios ácidos que le ha dedicado Moria Casán en distintas oportunidades.

Wanda Nara volvió a ser blanco de la mordacidad de Moria Casán, y esta vez le tocó salir a hablar del tema. Consultada sobre las asiduas chicanas que recibe de parte de la diva, la conductora sorprendió con una reflexión que la puso a la par de las grandes figuras del espectáculo argentino.

"Yo creo que yo soy yo, Moria es Moria, Susana es Susana y Mirtha es Mirtha", lanzó Wanda, en diálogo con Bondi Live. Ante la consulta de Pepe Ochoa sobre de dónde viene el encono de Moria hacia ella, la empresaria prefirió no profundizar: "La verdad que no tengo ni idea, qué sé yo. A mí no me gustaría que el día de mañana digan Ekaterina Ojeda es la nueva Wanda. Yo diría 'no, Eka es Eka'", contestó, astuta y sin entrar en contradicción con la One.

El conductor insistió con la pregunta y quiso saber si sentía que la figura de El Trece la había empezado a atacar por los medios. Otra vez, Wanda evadió la confrontación: "No, no sé. Moria tiene tanto taco caminado, conoce el medio como nadie. Tenemos diferentes trayectorias, diferentes programas, diferentes canales y diferentes caminos", señaló, y agregó: "Nadie sabe quién es mejor o quién es peor. Yo creo que hay gusto para todos".

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Lejos de cualquier chicana, la conductora de MasterChef Celebrity terminó elogiando a la diva: "Yo admiro que hace un programa a las nueve de la mañana y está impecable. Yo me tendría que levantar a las tres de la mañana para estar tan espléndida como aparece ella".

¿Qué dijo Moria Casán de la marca de cosméticos de Wanda Nara?

El relanzamiento que hizo Wanda Nara de su línea de cosméticos, luego de sumar a Ekaterina Ojeda como imagen de la marca, fue el disparador para que Moria Casán compartiera una experiencia de uso del maquillaje con picardía.

En La Mañana con Moria (El Trece), la conductora deslizó con suspicacia que Wanda fue la primera en contratar a Ojeda, aludiendo al coqueteo que habría tenido con Icardi en un boliche.

Después lanzó, entre risas irónicas: "¿No es que no tiene más los cosméticos? Dicen que se humedecieron... parece que no son buenos", cuando María Fernanda Callejón le preguntó si el producto no era bueno.

FUENTE: Primicias YA

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