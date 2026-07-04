Wanda Nara volvió a ser blanco de la mordacidad de Moria Casán, y esta vez le tocó salir a hablar del tema. Consultada sobre las asiduas chicanas que recibe de parte de la diva, la conductora sorprendió con una reflexión que la puso a la par de las grandes figuras del espectáculo argentino.
La firme reacción de Wanda Nara ante las chicanas de Moria Casán
Wanda Nara sorprendió con sus declaraciones cuando le preguntaron por los comentarios ácidos que le ha dedicado Moria Casán en distintas oportunidades.