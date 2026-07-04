La firme reacción de Wanda Nara ante las chicanas de Moria Casán

Lejos de cualquier chicana, la conductora de MasterChef Celebrity terminó elogiando a la diva: "Yo admiro que hace un programa a las nueve de la mañana y está impecable. Yo me tendría que levantar a las tres de la mañana para estar tan espléndida como aparece ella".

¿Qué dijo Moria Casán de la marca de cosméticos de Wanda Nara?

El relanzamiento que hizo Wanda Nara de su línea de cosméticos, luego de sumar a Ekaterina Ojeda como imagen de la marca, fue el disparador para que Moria Casán compartiera una experiencia de uso del maquillaje con picardía.

En La Mañana con Moria (El Trece), la conductora deslizó con suspicacia que Wanda fue la primera en contratar a Ojeda, aludiendo al coqueteo que habría tenido con Icardi en un boliche.

Después lanzó, entre risas irónicas: "¿No es que no tiene más los cosméticos? Dicen que se humedecieron... parece que no son buenos", cuando María Fernanda Callejón le preguntó si el producto no era bueno.