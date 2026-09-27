Lali lo hizo: subió a su escenario a Tini

La cantante continuó: “Me acompañaste en muchos momentos desde que soy chiquita. Para mí es un honor estar acá acompañándote, cantando al lado tuyo, verte trabajar desde que eras pequeña y ver todo lo que lograste ”.

Por su parte, la anfitriona recordó los comienzos de ambas y puso el foco en el camino que recorrieron hasta llegar a ese escenario: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos ”.

El encuentro tuvo un segundo capítulo con “1Amor”, canción que interpretaron junto a Marilina Bertoldi, quien las acompañó con la guitarra. El tema terminó con un beso entre las tres y sumó otra de las escenas inesperadas de la noche.

El público despidió a las artistas entre aplausos y gritos, mientras las imágenes de ambas vestidas de novia comenzaron a multiplicarse en las redes sociales.

El beso de Lali Espósito y Tini Stoessel

El estadio Monumental volvió a ser escenario de una noche especial para Lali Espósito, quien este sábado se presentó ante una multitud y contó con la presencia de varios artistas invitados. Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue el que compartió junto a Tini Stoessel y Marilina Bertoldi, con quienes protagonizó una inesperada escena sobre el escenario.

El encuentro se produjo en medio del recital de Lali, que volvió a colmar el estadio de River por tercera vez como parte de su gira No vayas a atender cuando el demonio llama.

Después de interpretar juntas “1Amor”, las tres artistas sellaron el momento con un beso que inmediatamente generó sorpresa entre quienes estaban presentes. Poco después, distintas grabaciones realizadas por el público comenzaron a difundirse en redes sociales y el momento se convirtió en uno de los más comentados de la noche.