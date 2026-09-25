Amenazas a Homero Pettinato: declararon inimputable a Bloquero e irá a un neuropsiquiátrico

El procedimiento está relacionado con una denuncia presentada por Pettinato por una presunta infracción al artículo 149 bis del Código Penal, que contempla el delito de amenazas.

Pettinato había contado que recibía amenazas desde distintas cuentas de redes sociales por parte de un hombre que, según dijo, estaba obsesionado con su expareja, Sofía Gonet. El episodio que terminó de alertarlo ocurrió cuando esa persona se presentó en la puerta de Olga, el canal de streaming donde trabaja el conductor.

Pettinato relató al aire que lo vio durante una transmisión y que el hombre lo miró, hizo un gesto y se fue, y explicó que hasta ese momento había sentido las amenazas como algo lejano, pero que la aparición en su lugar de trabajo cambió la situación. Después del episodio, radicó la denuncia y pidió las imágenes de las cámaras del programa para presentarlas ante la Justicia.

El informe policial también menciona un expediente anterior caratulado "Di Carlos Hernán Claudio s/ Determinación de la capacidad jurídica", identificado con el número 5027-2007, que figura entre las actuaciones vinculadas con el traslado. La calificación de los hechos y las responsabilidades que puedan corresponder serán determinadas por la Justicia.