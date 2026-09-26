Lamothe anunció su casamiento con Débora Nishimoto tras dos años de relación

La primicia sobre la boda quedó confirmada por el propio actor en un mano a mano con Fede Flowers en LAM (América TV). Ante las insistentes preguntas sobre los rumores que indicaban una boda pactada para el mes de diciembre, Lamothe apeló a las risas y a las evasivas en un primer momento, para luego terminar soltando su felicidad y blanqueando la decisión: "Estoy contento, muy feliz. Débora está contenta. Yo estoy chocho y ella también".

La palabra de Esteban Lamothe ante la decisión

A pesar de que prefirió no revelar la fecha exacta, ante la versión periodística de que el enlace se concretará el próximo 15 de diciembre, el actor reflexionó sobre el momento personal que atraviesa y la importancia de consolidar el vínculo: "El amor hay que festejarlo, absolutamente. Es lo más lindo que hay. Una pareja tiene múltiples pasos para dar y hay que aprovecharlos".