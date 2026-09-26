Tras haber cruzado miradas y compartido escenas durante el rodaje de la serie Envidiosa, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se preparan para dar un paso trascendental en su relación: a dos años de haber iniciado su historia juntos, la pareja pasará por el altar antes de que termine el año.
Lamothe anunció su casamiento con Débora Nishimoto tras dos años de relación
Aunque con un tire y afloje, finalmente el actor confirmó la flamante noticia y se mostró entusiasmado por dar el "sí, quiero" a fin de año