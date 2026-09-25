Facundo Moyano reapareció de una extraña manera y dio detalles sobre Candela Arizaga

Y agregó: "Se está diciendo que soy culpable y que no me crean a mí está bien, pero no le creen a Candela, la defienden pero no le creen. Yo tengo que aclarar porque me están acusando de delitos".

"Tengo todas las pruebas y por eso siempre estuve tranquilo. Candela casi se muere, se desmayó o tuvo una experiencia cercana a la muerte o o tuvo que algo que yo la vi fiambre y yo le hice RCP. Aparte está todo documentado, lean el expediente, en este caso es la verdad objetiva. No soy culpable y no tendría que haber estado preso", continuó su relato frente a la One.

"Candela no dijo nunca que la tuve detenida, lo dijo un policía que me pegó y se lo dije al comisario. Nunca habló Candela con él porque no podía hablar, ella no estaba, había otra cosa dentro de Candela. No sé lo que le pasó, si fue un brote, no sé porque no soy médico y me puedo equivocar, pero cuando tuvo lo que yo creí que era un paro cardíaco, llamé y está documentado", indicó Facundo Moyano sobre el episodio con su novia y reitarando su total inocencia.

Facundo Moyano estaba invitado el viernes al programa de Moria Casán para hablar del escándalo con Candela Arizaga, pero el dirigente llegó faltando pocos minutos para el final y la diva enfureció en vivo.

"10.31 mi amor, aunque sea que llegue para y 40. Facundo querido... ¡Todo mal!", lanzó picante la One antes de entrar al estudio. "No sabía que eras vos la que me estaba acosando", contestó el dirigente entre risas.

"¿Acosando? ¿Este chico está bien?", se sorprendió la conductora. "Te estoy jodiendo, te traje un regalo", le dijo él mientras llegaba. "Vení a darmelo porque el programa termina en 8 minutos", le marcó Moria Casán firme.

"Te pedí perdón", comentó Facundo Moyano reconociendo su error por llegar tarde. Y la conductora le dijo antes de comenzar a charlar en el estudio: "Vení a pedirme perdón de rodillas por favor Moyano. Viniste un poco tarde".