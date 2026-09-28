Tiago y La Joaqui ya no ocultan su amor

Lo cierto es que a poco de ese final de relación Luck Ra compartió un posteo en las redes donde daba indicios de la nueva relación que había iniciado su ex con alguien que conocía muy bien.

"Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia ya que está saliendo con un exgran amigo hace un tiempo", disparó Luck Ra.

Lo cierto es que después de unos días la relación entre La Joaqui y Tiago PZK se fue afianzando cada vez más y ya no se esconden en público.

En las últimas horas, el cantante compartó una foto íntima con su novia donde se los ve tomados de la mano con un vuelo privado detrás, lo que demuestra el gran momento que atraviesan y blanqueando la relación.

Tras el dolor por su separación, La Joaqui está otra vez enamorada de Tiago PZK y la reciente foto de la pareja caminando juntos y de la mano así lo confirma.