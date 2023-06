En Desayuno Americano, Carmen Barbieri habló de su salud

Lo cierto es que en el programa Desayuno Americano (Canal 8) se puso al aire el audio de WhatsApp que la actriz le envió el domingo a la noche a Carlos Monti donde le contaba cómo se sentía y cuándo podría recibir el alta médica.

"Estoy acá, con suero, tres antibióticos por día, esta neumonía que recién empieza y la están atacando por todos lados", indicó la actriz en charla con el periodista.

Y añadió para llevar tranquilidad: "Me estoy sintiendo lentamente un poquito mejor. Ojalá mañana (por hoy lunes) me den el alta, no sé, esperemos que sí".