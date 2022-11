El tierno posteo de la hija de El Polaco a La China Suárez

El tema fue grabado en julio en los estudios Leslie Records y en la letra se demuestra que ella ya no quiere saber nada con él.

“Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, finaliza con un contundente gesto a cámara.

El tema se convirtió rápidamente en un éxito con más de 1 millón de reproducciones en Spotify y casi 9 millones en Youtube.

Lo cierto es que Alma, una de las hijas del cantante de cumbia -también padre de Sol y Abril-, compartió un tierno posteo en Instagram para felicitar a su papá y a la actriz por la canción. "Felicitaciones papá @elpolaco y @sangrejaponesa", expresó la niña con emojis tiernos. A lo que la China reposteó y comentó: "Hermosa".