El padre de Wanda Nara detenido por violencia de género

Al tiempo que agregó: “Esto es la primera vez que pasa de esta manera. Lo que a mí me cuentan, desde el entorno del barrio en el que ellos viven, es que era común escuchar gritos en la casa. Y era común escuchar a Alicia gritar. Hay que ver cómo sigue la cuestión. Venía mal la cosa”.

Inmediatamente reveló la conversación que poco tiempo atrás tuvo con Barbasola. “Alicia me llamó a la tarde en un ataque de nervios, estaba muy mal ya. Además, ella era como que había cosas que descreía y ya no sabía qué creer. Andrés también estaba muy nervioso con las versiones de lo que contamos acá. Él va a quedar hoy detenido porque es una cuestión protocolar. Depende de Alicia o no, que él quede demorado más días, si es que Alicia decide denunciarlo a él”, confió.

En tanto, antes de despedirse hasta el lunes, concluyeron la información sumando datos del portal SM Noticias: “Andrés quedó detenido esta noche en la comisaría número uno de Tigre por agredir violentamente a su pareja, Alicia Barbasola, de 35 años. Acudió al domicilio donde conviven ambos. Luego hubo un llamado al 911 que advertía de una fuerte pelea en el interior de la finca. Los policías entrevistaron a la mujer, quien refirió que su pareja, Andrés Raúl Nara, de 67 años, le golpeó e intentó ahorcarla”.

Andrés Nara enfrentó las versiones del trío sexual seguido de un escándalo policial

Días atrás, Andrés Nara había hablado en el ciclo Intrusos, América Tv, tras el confuso escándalo policial que lo involucra junto a su esposa Alicia Barbasola y donde se habló de una fiesta sexual, robo y denuncia policial. Y también dio su opinión sobre la crisis y separación de su hija Wanda Nara con Mauro Icardi.

"Nosotros tenemos el teléfono hackeado. Es muy difícil aclarar ciertas situaciones, conocimos a una chica pero para hacer otro tipo de cosas, no a ese nivel (sexual)", comenzó el empresario.

"Esta chica, que la conocimos para hacer un streaming, estábamos en casa con Alicia (Barbasola) y habíamos pedido sushi. Justo era la final de Gran Hermano y le dice vamos a ver la final y ahí me desaparece una suma de dólares de la mesa de luz", continuó el padre de Wanda Nara y Zaira Nara.

"Había visto que estaban previamente ahí, teníamos el Flow en la habitación. Me desapareció una suma de dólares de la habitación", remarcó Andrés.

"Se va con su auto sin saludar ni nada y la intercepto con mi camioneta. ¿Dónde está la plata?, le digo. Era tarde, los vecinos empezaron a filmar y está lleno de cámaras", dijo sobre la reacción que tuvo con la mujer a la vista de todos.

"Hay cosas que no pueden revistar íntegramente, no la pueden desnudar. A la chica la revisaron y no encontraron nada. Estaba con mucha rabia y bronca. Se fue de mi casa sin saludar a nadie y faltaba mi plata", reconoció Andrés Nara sobre el hurto que sufrió en su casa.