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El iPhone de Ernestina Pais es peritado por la justicia: ¿usado al momento del choque?

La Justicia profundiza la investigación por la muerte de Ernestina Pais y ordenó analizar su teléfono celular para determinar si estaba en uso cuando ocurrió el choque con el Tren de la Costa.

La investigación por la muerte de Ernestina Pais continúa avanzando con nuevas medidas periciales que buscan reconstruir qué ocurrió en los segundos previos al choque fatal entre el automóvil que conducía y una formación del Tren de la Costa. Entre las pruebas consideradas clave por la Fiscalía aparece ahora el análisis de su teléfono celular, que podría aportar información determinante sobre las circunstancias del siniestro.

El hecho ocurrió el viernes por la noche en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez, cuando el Honda City que manejaba la periodista fue embestido por una formación ferroviaria. Desde entonces, la Justicia trabaja para establecer cómo se produjo el accidente y si existió algún factor que pudiera haber influido en la maniobra.

Uno de los elementos centrales de la investigación es el iPhone que fue encontrado dentro del vehículo tras el impacto. El dispositivo quedó secuestrado por la Policía Bonaerense y será sometido a un peritaje en un laboratorio especializado de la Procuración bonaerense.

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El objetivo es determinar si el teléfono registraba actividad alrededor de las 19.24, el horario en el que ocurrió el choque. Los investigadores intentarán establecer si la conductora estaba utilizando el dispositivo o realizando alguna acción con él en los instantes previos al accidente.

No obstante, fuentes vinculadas a la causa señalaron que la tarea podría presentar dificultades debido a los sistemas de seguridad que incorporan algunos modelos de iPhone. Por ese motivo, no se descarta solicitar la colaboración de familiares para acceder al contenido del equipo mediante la clave de desbloqueo.

La investigación quedó en manos de la fiscal Carolina Asprella, quien asumió el expediente tras las primeras actuaciones realizadas por la fiscal María Paula Hertrig durante el fin de semana.

Además del análisis del teléfono, la causa incluye otras medidas de prueba. La autopsia confirmó que la conductora falleció como consecuencia de un grave traumatismo de cráneo, mientras que también fue ordenada una pericia mecánica sobre el automóvil para establecer si presentaba alguna falla que pudiera haber incidido en el accidente.

En paralelo, los investigadores continúan analizando las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las imágenes registraron el momento en que el vehículo atravesó el paso a nivel con las barreras bajas, una secuencia que ahora forma parte del material que será evaluado para reconstruir con precisión la mecánica del hecho.

Otro antecedente incorporado al expediente es que la licencia de conducir de Ernestina Pais se encontraba inhabilitada desde abril, luego de negarse a realizar un control de alcoholemia tras un siniestro vial ocurrido meses atrás en Vicente López. Ese dato también integra la documentación reunida por la Fiscalía mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias que derivaron en el accidente fatal.

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