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El conmovedor posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, tras el funeral de su madre

Tras el velorio y el entierro de Ernestina Pais, Benicio la recordó con una emotiva foto en redes y agradeció el acompañamiento recibido en este difícil momento.

La repentina muerte de Ernestina Pais sigue dejando una marca profunda en el mundo del espectáculo y, sobre todo, en su círculo íntimo. La actriz y conductora, que falleció a los 54 años en un trágico incidente vial el viernes pasado, fue despedida por familiares, amigos y colegas en el Cementerio de la Chacarita. A pocas horas del último adiós, su hijo Benicio eligió las redes sociales para volver rendirle un homenaje.

Después de la ceremonia en la que el círculo cercano de Ernestina se reunió para darle el último adiós, Benicio, fruto de la relación de la actriz con el fotógrafo Alejandro Guyot, publicó una imagen de su madre en sus historias de Instagram. En la foto, Ernestina apareciósonriente, mirando de frente a la cámara. La acompañó solo con un emoji de corazón rojo, una síntesis visual de su cariño y su dolor, reflejando la dimensión íntima de la despedida.

Un rato más tarde, Benicio decidió compartir una foto propia en la que se mostró tras el velatorio y el entierro, instancias en las que no solo estuvo presente sino que fue uno de los encargados de llevar el féretro de su madre. “Gracias a todos por los mensajes hermosos”, escribió el joven, agradeciendo el acompañamiento virtual que recibió desde que se conoció la muerte de la actriz.

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Cómo fue el testimonio de Romina Gaetani tras la muerte de Ernestina Pais

Este domingo por la mañana familiares, amigos y colegas despidieron los restos de Ernestina Pais, tras el accidente automovilístico del viernes en el que su vehículo fue embestido por un tren al cruzar las vías.

Entre quienes se acercaron al velatorio estuvo Romina Gaetani. Conmovida y visiblemente afectada, la actriz expresó su dolor frente a los medios por la partida de la conductora.

En sus palabras recordó la energía que transmitía Ernestina en los últimos tiempos. “Estoy como que todavía no caigo. Ella estaba muy feliz y contenta en la gira. En los ratos libres se ponía a escribir en su computadora, estaba escribiendo un libro sobre su vida”, relató.

Gaetani también evocó un gesto que la marcó profundamente: “A mí me abrazó el alma cuando yo tuve un comienzo de año delicado haciendo una denuncia por violencia y ella sin conocerme y antes de estar en la obra me deja un mensaje, nunca la había conocido personalmente”.

La actriz subrayó la preocupación genuina que Pais mostró hacia ella: “Sabía el tamaño de mujer y profesional que era, ella estaba preocupada y me decía que no me caiga y no me meta en ningún lugar oscuro. Y yo le decía que se quede tranquila y que iba a estar bien”.

Ese vínculo se fortaleció rápidamente. “Empezamos un diálogo por WhatsApp, un ida y vuelta, y de la noche a la mañana terminé en El divorcio del año compartiendo todos los días compartiendo. Sin conocerme al toque recibí un llamado y ella abrazándome y así fue conmigo y con todos en general”, recordó entre lágrimas.

Finalmente, Gaetani destacó la sensibilidad social de Ernestina: “Estuve viendo su Instagram y entrevistas ayer y es una mujer que siempre se interesó por todo tipo de causa, muy empática y de ponerse en el lugar del otro, muy justiciera y en eso me identificaba en ella”.

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