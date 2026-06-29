Los fanáticos del invierno tendrán esta semana su momento más esperado de la temporada. Tras un arranque de año con oscilaciones térmicas, la corriente polar se asentará con fuerza sobre San Juan durante los próximos días, configurando una semana netamente invernal donde el paraguas, los abrigos pesados y la expectativa por la llegada de la nieve acapararán la atención de los sanjuaninos.
Una semana marcada por el frío polar: el invierno se planta y trae chances de nieve
Julio arranca "con todas sus ganas" en la provincia. Aunque los primeros días tendrán sol, el pronóstico extendido anticipa temperaturas bajo cero generalizadas y un miércoles inestable que bajo la lupa por probables nevadas.