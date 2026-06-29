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Una semana marcada por el frío polar: el invierno se planta y trae chances de nieve

Julio arranca "con todas sus ganas" en la provincia. Aunque los primeros días tendrán sol, el pronóstico extendido anticipa temperaturas bajo cero generalizadas y un miércoles inestable que bajo la lupa por probables nevadas.

Los fanáticos del invierno tendrán esta semana su momento más esperado de la temporada. Tras un arranque de año con oscilaciones térmicas, la corriente polar se asentará con fuerza sobre San Juan durante los próximos días, configurando una semana netamente invernal donde el paraguas, los abrigos pesados y la expectativa por la llegada de la nieve acapararán la atención de los sanjuaninos.

El lunes y el martes funcionarán como una breve transición templada, ideal para preparar las casas antes del desmejoramiento. Para ambas jornadas se esperan tardes soleadas con máximas que rozarán los 14°C, aunque las madrugadas ya se perfilan heladas, con mínimas de -1°C y 2°C respectivamente.

El miércoles: el día en que el termómetro toca fondo

El verdadero foco de atención de la semana está puesto en el miércoles, día en el que se prevé el ingreso de un frente húmedo y frío que desplomará los indicadores. Con una máxima estimada en apenas 6°C y una mínima que perforará la barrera del cero hasta llegar a los -3°C, las condiciones serán propicias para la probabilidad de lluvias y nevadas en el territorio provincial. La expectativa por ver los copos de nieve tiñendo los paisajes locales se mantiene alta entre los especialistas y los vecinos.

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Hacia la segunda mitad de la semana, el cielo comenzará a despejarse parcialmente, pero el frío extremo no dará el brazo a torcer debido al aire helado residual. Tanto el jueves como el viernes las máximas quedarán estancadas en los 8°C, acompañadas de noches y amaneceres de congelamiento absoluto con marcas de -2°C y -3°C.

Hacia el sábado, el panorama general mostrará un fin de semana que arranca un poco más aliviado por la tarde con 12°C de máxima, recordándonos que la constante de toda la semana será cuidarse del frío extremo y seguir de cerca las alertas por congelamiento.

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