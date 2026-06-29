Una semana marcada por el frío polar: el invierno se planta y trae chances de nieve

El lunes y el martes funcionarán como una breve transición templada, ideal para preparar las casas antes del desmejoramiento. Para ambas jornadas se esperan tardes soleadas con máximas que rozarán los 14°C, aunque las madrugadas ya se perfilan heladas, con mínimas de -1°C y 2°C respectivamente.

El miércoles: el día en que el termómetro toca fondo

El verdadero foco de atención de la semana está puesto en el miércoles, día en el que se prevé el ingreso de un frente húmedo y frío que desplomará los indicadores. Con una máxima estimada en apenas 6°C y una mínima que perforará la barrera del cero hasta llegar a los -3°C, las condiciones serán propicias para la probabilidad de lluvias y nevadas en el territorio provincial. La expectativa por ver los copos de nieve tiñendo los paisajes locales se mantiene alta entre los especialistas y los vecinos.