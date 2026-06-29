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Gran Hermano vivió una noche de emoción con el duro momento de Tamara

La exparticipante de la primera edición se emocionó durante una cena con Santiago del Moro, confesó que no está bien y sorprendió al expresar su deseo de abandonar la competencia.

La visita de Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano Generación Dorada dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada. Durante una cena especial con los participantes, el conductor entregó mensajes enviados por familiares y seres queridos, una dinámica que terminó desbordando emocionalmente a Tamara Paganini, quien confesó que atraviesa un difícil momento dentro del reality.

Todo comenzó cuando Del Moro le transmitió una única palabra enviada por su pareja: "Activá". El conductor le preguntó qué significado le daba al mensaje y la exintegrante de la primera edición del programa respondió con incertidumbre.

"No sé, que me putee más con la gente, qué sé yo. La verdad, supongo que me tendré que pelear. ¿Me pelearé?", expresó. Al advertir su incomodidad, Del Moro intentó llevar tranquilidad y destacó el valor simbólico que tiene su regreso al reality

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"Lo tuyo es una revancha en la vida. Que vos puedas cerrar este círculo es espectacular. Pase lo que pase, ya lo cerraste", le dijo. Sin embargo, Tamara no pudo contener la emoción y terminó confesando que no está atravesando un buen momento.

"Sí... pero no, no estoy bien. Ya se va a pasar", respondió entre lágrimas. El conductor insistió en darle otra interpretación al mensaje recibido y buscó alentarla a continuar disfrutando de la experiencia.

"Activar tiene que ver con la acción, con todo. Sos una mujer de acción", sostuvo. La participante reconoció que intenta salir adelante, aunque admitió que le cuesta. "Sí, salvo que esté en el fondo del pozo. Pero trato, estoy tratando", manifestó.

"Me quiero ir"

El momento más delicado de la noche llegó cuando Tamara sorprendió al revelar que está evaluando abandonar la competencia. "No, no me enojé con la palabra... me quiero ir", lanzó, dejando en silencio al resto de los participantes.

Del Moro volvió a contenerla y le recordó la importancia que tiene para ella haber regresado al programa después de tantos años. "Si no podés más, mi amor, nada te detiene. Sería una pena con todo lo que has pasado. Nunca pasó estar acá cenando y que te quieras ir", expresó.

Visiblemente afectada, Tamara respondió: "Evidentemente no alcanza lo que puedo".

Antes de finalizar la cena, el conductor volvió a transmitirle un mensaje de aliento e intentó que no tomara una decisión apresurada. "Activar puede ser divertirte, disfrutar, no hacerte tanto la cabeza. No pasa por pelearse. Pensalo. Toda la gente que se fue al minuto quería volver. Sería una pena por tu historia", concluyó.

Hasta el momento, la participante continúa dentro de la casa, aunque sus declaraciones dejaron abierta la incertidumbre sobre si seguirá en competencia.

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