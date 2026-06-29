Gran Hermano vivió una noche de emoción con el duro momento de Tamara

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"Lo tuyo es una revancha en la vida. Que vos puedas cerrar este círculo es espectacular. Pase lo que pase, ya lo cerraste", le dijo. Sin embargo, Tamara no pudo contener la emoción y terminó confesando que no está atravesando un buen momento.

"Sí... pero no, no estoy bien. Ya se va a pasar", respondió entre lágrimas. El conductor insistió en darle otra interpretación al mensaje recibido y buscó alentarla a continuar disfrutando de la experiencia.

"Activar tiene que ver con la acción, con todo. Sos una mujer de acción", sostuvo. La participante reconoció que intenta salir adelante, aunque admitió que le cuesta. "Sí, salvo que esté en el fondo del pozo. Pero trato, estoy tratando", manifestó.

"Me quiero ir"

El momento más delicado de la noche llegó cuando Tamara sorprendió al revelar que está evaluando abandonar la competencia. "No, no me enojé con la palabra... me quiero ir", lanzó, dejando en silencio al resto de los participantes.

Del Moro volvió a contenerla y le recordó la importancia que tiene para ella haber regresado al programa después de tantos años. "Si no podés más, mi amor, nada te detiene. Sería una pena con todo lo que has pasado. Nunca pasó estar acá cenando y que te quieras ir", expresó.

Visiblemente afectada, Tamara respondió: "Evidentemente no alcanza lo que puedo".

Antes de finalizar la cena, el conductor volvió a transmitirle un mensaje de aliento e intentó que no tomara una decisión apresurada. "Activar puede ser divertirte, disfrutar, no hacerte tanto la cabeza. No pasa por pelearse. Pensalo. Toda la gente que se fue al minuto quería volver. Sería una pena por tu historia", concluyó.

Hasta el momento, la participante continúa dentro de la casa, aunque sus declaraciones dejaron abierta la incertidumbre sobre si seguirá en competencia.