Salió a la luz el estremecedor video del tren embistiendo el auto de Ernestina Pais

Antecedentes de tránsito

Según registros oficiales, la conductora tenía la licencia inhabilitada y acumulaba 22 infracciones de tránsito en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La mayoría corresponden a exceso de velocidad y circular por carriles indebidos; el total de multas supera los dos millones de pesos, según la información administrativa disponible.

Fuentes consultadas señalaron que Pais participaba en la obra teatral “El divorcio del año” y que presumiblemente se dirigía al Multiteatro en la avenida Corrientes. En el elenco figuran Juan Palomino, Fabián Vena y Guillermina Valdés; la producción deberá reacomodar funciones mientras avanza la investigación judicial y se aguardan comunicaciones oficiales.

El episodio se difundió por redes y medios locales; circulan imágenes que muestran el auto tras el impacto y la magnitud del siniestro. Familiares y colegas expresaron su consternación. Desde organismos de seguridad ferroviaria recordaron la peligrosidad de los pasos a nivel y la necesidad de extremar la precaución al conducir.

Investigación y peritajes

En antecedentes, se consignan siniestros previos vinculados a la periodista en 2019, 2022 y 2023, según publicaciones y registros. Esa información ya figura en expedientes administrativos y en notas periodísticas recientes, que ahora cobran mayor atención ante la gravedad del accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais, lamentablemente.

La investigación criminal y administrativa sigue abierta. La UFI de Martínez coordina peritajes y el relevamiento de cámaras para reconstruir el hecho. Por ahora no se dispusieron imputaciones públicas. En los próximos días la fiscalía difundirá novedades y se esperan resultados forenses que esclarezcan las circunstancias exactas del siniestro.