Según la denuncia radicada por el damnificado, un hombre de 51 años, el episodio ocurrió alrededor de las 5:07, mientras descansaba en su vivienda. El hombre manifestó que fue despertado por ruidos provenientes del exterior y, al salir, encontró su Toyota Corolla envuelto en llamas.
Denunció que prendieron fuego su auto mientras dormía y la Justicia investiga
El propietario aseguró que desconocidos ingresaron a su vivienda y prendieron fuego el vehículo. La UFI Delitos Genéricos investiga el hecho y realiza distintas medidas para esclarecerlo.