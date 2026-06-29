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Denunció que prendieron fuego su auto mientras dormía y la Justicia investiga

El propietario aseguró que desconocidos ingresaron a su vivienda y prendieron fuego el vehículo. La UFI Delitos Genéricos investiga el hecho y realiza distintas medidas para esclarecerlo.

Según la denuncia radicada por el damnificado, un hombre de 51 años, el episodio ocurrió alrededor de las 5:07, mientras descansaba en su vivienda. El hombre manifestó que fue despertado por ruidos provenientes del exterior y, al salir, encontró su Toyota Corolla envuelto en llamas.

De acuerdo con su relato, los presuntos autores habrían abierto el portón de rejas de la propiedad, dañado la puerta del acompañante del vehículo y utilizado combustible para iniciar el fuego. Esa versión forma parte de la investigación que ahora lleva adelante la UFI Delitos Genéricos, que busca determinar cómo se produjo el incendio y quiénes fueron los responsables.

El propietario logró sofocar las llamas antes de que el fuego consumiera por completo el automóvil. Como consecuencia, el vehículo sufrió daños materiales parciales en la puerta y el guardabarros.

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Tras el llamado de emergencia, personal de Bomberos acudió al lugar para controlar la situación y realizar las primeras tareas periciales.

Por disposición de la UFI Delitos Genéricos, se puso en marcha una serie de medidas para intentar esclarecer lo ocurrido. Entre ellas se realizaron inspecciones en la vivienda, relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y entrevistas a posibles testigos.

Además, Bomberos elaborará un informe técnico que permitirá establecer el origen del incendio y determinar si existen elementos que respalden la hipótesis planteada por el denunciante.

Hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados, mientras la investigación continúa para establecer cómo ocurrió el hecho y si efectivamente se trató de un incendio provocado de manera intencional.

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