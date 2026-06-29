Denunció que prendieron fuego su auto mientras dormía y la Justicia investiga

Tras el llamado de emergencia, personal de Bomberos acudió al lugar para controlar la situación y realizar las primeras tareas periciales.

Por disposición de la UFI Delitos Genéricos, se puso en marcha una serie de medidas para intentar esclarecer lo ocurrido. Entre ellas se realizaron inspecciones en la vivienda, relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y entrevistas a posibles testigos.

Además, Bomberos elaborará un informe técnico que permitirá establecer el origen del incendio y determinar si existen elementos que respalden la hipótesis planteada por el denunciante.

Hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados, mientras la investigación continúa para establecer cómo ocurrió el hecho y si efectivamente se trató de un incendio provocado de manera intencional.