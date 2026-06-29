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Pergolini se refirió a la trágica muerte de Ernestina Pais tras años de rumores de enemistad

A tres días de la muerte de Ernestina Pais, Mario Pergolini expresó su dolor por la pérdida de la conductora y sus palabras también echaron por tierra antiguos rumores de una supuesta rivalidad.

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el pasado 26 de junio tras un accidente con una formación del Tren de la Costa en San Isidro, continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. A medida que avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro, colegas y amigos siguen recordando a la conductora con mensajes de afecto.

Uno de los que rompió el silencio fue Mario Pergolini, quien le dedicó unas palabras durante su programa en Vorterix. El conductor, que estuvo al frente de Caiga Quien Caiga (CQC) durante 15 años antes de ser reemplazado por Ernestina, expresó su pesar por la noticia y destacó el cariño que despertaba la periodista.

"Lo de Ernestina Pais fue un golpe horrendo. Algo muy feo. Era una mujer querida", sostuvo Pergolini al referirse a la tragedia que conmocionó al ambiente artístico. Durante su reflexión también hizo referencia a los momentos difíciles que atravesó Ernestina a lo largo de su vida y al apoyo que siempre recibió de quienes la rodeaban.

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"Aun en sus momentos de desgracia, todo el mundo intentaba que saliera adelante", afirmó. Antes de cerrar el tema, el conductor envió un mensaje dirigido a la familia de la periodista y a su círculo más cercano. "Es una pena. Un cariño al hijo y a la gente que la quería. Es tremendo", expresó.

Un homenaje que volvió a poner el foco en una vieja versión

Las declaraciones de Pergolini también reavivaron una historia que durante años circuló en el ambiente televisivo: la supuesta mala relación entre ambos tras el cambio de conducción de CQC en 2009.

Cuando Pergolini decidió dejar el programa luego de quince temporadas, Ernestina Pais fue elegida para ocupar ese lugar. En ese momento surgieron especulaciones sobre un posible malestar del conductor por la decisión, aunque nunca existieron declaraciones públicas que confirmaran un enfrentamiento.

Por el contrario, Ernestina siempre habló con respeto sobre quien había conducido el ciclo antes que ella y destacó en distintas entrevistas el desafío que representó asumir la conducción de uno de los programas más importantes de la televisión argentina.

Las palabras de Pergolini, cargadas de reconocimiento y afecto, terminaron por reforzar esa imagen y dejaron atrás las versiones que durante años alimentaron una supuesta rivalidad entre ambos

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