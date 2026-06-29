Pergolini se refirió a la trágica muerte de Ernestina Pais tras años de rumores de enemistad

"Aun en sus momentos de desgracia, todo el mundo intentaba que saliera adelante", afirmó. Antes de cerrar el tema, el conductor envió un mensaje dirigido a la familia de la periodista y a su círculo más cercano. "Es una pena. Un cariño al hijo y a la gente que la quería. Es tremendo", expresó.

Un homenaje que volvió a poner el foco en una vieja versión

Las declaraciones de Pergolini también reavivaron una historia que durante años circuló en el ambiente televisivo: la supuesta mala relación entre ambos tras el cambio de conducción de CQC en 2009.

Cuando Pergolini decidió dejar el programa luego de quince temporadas, Ernestina Pais fue elegida para ocupar ese lugar. En ese momento surgieron especulaciones sobre un posible malestar del conductor por la decisión, aunque nunca existieron declaraciones públicas que confirmaran un enfrentamiento.

Por el contrario, Ernestina siempre habló con respeto sobre quien había conducido el ciclo antes que ella y destacó en distintas entrevistas el desafío que representó asumir la conducción de uno de los programas más importantes de la televisión argentina.

Las palabras de Pergolini, cargadas de reconocimiento y afecto, terminaron por reforzar esa imagen y dejaron atrás las versiones que durante años alimentaron una supuesta rivalidad entre ambos