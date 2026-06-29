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Japón rozó la hazaña, pero Brasil lo ganó en la última y avanzó a octavos

Japón estuvo a segundos de forzar el alargue, pero Gabriel Martinelli marcó en el minuto 96 y le dio a Brasil un agónico triunfo por 2-1 para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

Brasil volvió a demostrar por qué es una de las selecciones con mayor historia en los Mundiales. Cuando todo indicaba que el partido frente a Japón se encaminaba al tiempo suplementario, apareció Gabriel Martinelli a los 96 minutos y 8 segundos para marcar el 2-1 definitivo y darle al equipo de Carlo Ancelotti la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

El pentacampeón tuvo que trabajar muchísimo más de lo esperado ante un seleccionado japonés que disputó uno de los mejores partidos de su historia y que estuvo a segundos de eliminar a uno de los máximos candidatos al título.

Japón sorprendió a Brasil desde el primer tiempo

La primera etapa rompió todos los pronósticos. Brasil monopolizó la posesión, pero casi nunca encontró espacios para lastimar. Con un bloque defensivo ordenado, mucha disciplina táctica y rápidas transiciones, Japón controló a las figuras brasileñas y empezó a animarse cada vez más.

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A los 29 minutos, llegó el golpe inesperado. Sano condujo una rápida transición ofensiva y sacó un potente remate desde la puerta del área que venció a Alisson para establecer el 1-0. El gol dejó desconcertado al conjunto sudamericano, mientras los asiáticos crecían en confianza y administraban la ventaja con inteligencia.

Obligado por el resultado, Ancelotti movió el banco desde el inicio del complemento con el ingreso de Endrick, buscando mayor presencia ofensiva.

Brasil salió decidido a cambiar la historia y comenzó a generar situaciones una tras otra. El arquero Suzuki apareció como figura al contener un cabezazo de Bruno Guimarães, mientras Tomiyasu salvó otra pelota prácticamente sobre la línea.

La insistencia tuvo premio a los 55 minutos, cuando Casemiro apareció por el segundo palo tras un centro de Gabriel Magalhães y, de cabeza, marcó el 1-1. A partir de allí el partido se abrió completamente.

Vinícius Júnior estuvo muy cerca de dar vuelta el marcador con una gran acción individual que terminó entre una espectacular atajada de Suzuki y el palo. Del otro lado, Ueda también obligó a una gran intervención de Alisson, manteniendo el suspenso.

El gol que definió todo cuando el reloj marcaba 96 minutos

Los últimos minutos fueron un asedio constante de Brasil. Vinícius, Rayan y Fabinho tuvieron sus oportunidades, mientras Japón resistía con enorme esfuerzo esperando que llegara el pitazo final. El árbitro adicionó seis minutos y cuando ya se jugaban 96 minutos y 8 segundos, llegó la acción que cambió la historia.

Un error en la salida japonesa permitió la recuperación brasileña. Bruno Guimarães filtró un pase perfecto para Gabriel Martinelli, quien controló con categoría y definió cruzado ante la salida de Suzuki para decretar el 2-1 definitivo.

El banco brasileño explotó de alegría mientras los futbolistas japoneses caían al césped, conscientes de que la clasificación se les había escapado en la última pelota del encuentro.

Con esta victoria, Brasil avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador de la llave entre Costa de Marfil y Noruega. Para Japón quedó una eliminación dolorosa, aunque con la certeza de haber estado a segundos de protagonizar una de las mayores sorpresas del campeonato.

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