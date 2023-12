El hijo de Flavio Mendoza lanzó su canción navideña y sorprendió a todos

El hijo de Flavio Mendoza lanzó su canción navideña

Tras la grabación, el coreógrafo se pronunció señaló que "llore mucho cuando lo escuché grabar la canción. La grabó en 15 minutos y lo editamos en media hora. Yo estuve llorando, llorando, llorando, cómo se nota que estoy viejo. Él se sube al escenario y canta como si nada frente a la gente”. "Ahora soy el papá de Dionisio Mendoza, ya no existo”, Ironizó Flavio en diálogo con Teleshow.

De todas maneras, no es la primera vez que el niño graba un tema, incluso ya lo había hecho para la festividad de Halloween. “No es que le vi dotes de cantante, pero él siempre se aprende los temas de mis shows. A él siempre le gustó el terror y siempre quiere ver una película de terror, yo ya estoy cansada de verla, no quiero verla más. Él me decía: ‘Dale papá, vení a sentarte conmigo que a mí me asusta pero me gusta, me da miedo, pero la quiero ver’. De esa frase nació el primer tema que cantó Dio para Halloween el año pasado”, describió el artista.